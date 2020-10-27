نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. عيوب هاتف ايفون 12 الجديد بدأت تظهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ايفون 12 الجديد تم الإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية من قبل شركة آبل الأمريكية، ليصبح البديل الرسمي لهاتف Iphone 11 المنتج العام الماضي، وجاء هاتف آيفون 12 الجديد بالكثير من المزايا والتقنيات الحديثة، ولعل أبرز الإضافات في الهاتف الذكي الجديد هي تقنية اتصالات الجيل الخامس 5G، لكن مع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بدأ العديد من الأشخاص إجراء مقارنات من حيث الإمكانيات والأداء بين هاتف ايفون 12 وايفون 11، كما ظهرت بعض العيوب لدى المستخدمين.

عيوب هاتف ايفون 12 الجديد

يتمتع هاتف Iphone 12 الجديد بأقوى معالج من شركة آبل A14 Bionic، والذي يعتبر من أقوى المعالجات في أسواق الهواتف الذكية حالياً، إلا أنه ظهرت بعد العيوب على الهاتف الجديد مع استخدام هذا المعالج، حيث وجد بعض المستخدمين أن بطارية هاتف آيفون 12 تقل كفائتها بنسبة تصل إلى 20% بمجرد قيام المستخدم بتفعيل شبكة الجيل الخامص 5G، وهو الأمر الذي سوف يؤثر بالضرورة على أداء وقدرة الهاتف بصورة عامة، كما يفقد آيفون بسبب هذه المشكلة التقنية واحدة من أهم المزايا التي استخدمتها Apple في الدعاية لهاتفها الجديد وهي قدرتة على تشغيل شبكات الجيل الخامس.

اختبارات أداء هاتفي ايفون 11 وايفون 12

أجرى بعض المشاهير في مجال مراجعة الهواتف الذكية مقارنة سريعة من حيث أداء هاتف Iphone 12 مع هاتف Iphone 11 لتحديد أيهما أفضل من حيث الكفاءة والأداء، والصدمة الأولى كانت مدة تشغيل البطارية للهاتف حيث تفوق ايفون 11 على الهاتف الجديد بنسبة 18% تقريباً، ولعل هذا الأمر يرجع بصورة أساسية إلى قدرات البطارية حيث يأتي هاتف آيفون 11 مع سعة 3110 مللي أمبير عكس الهاتف الجديد آيفون 12 فسعة بطاريته 2815 ملي أمبير.

كما تم إجراء تجربة الماء على ايفون 12 وايفون 11، فتم وضع الهاتفين في حوض الماء على عمق 2 متر لمدة نصف ساعة، وبعد استخراجهم من الماء وجد أن الهاتف الذكي يعمل بصورة طبيعية، مثل الشاشية واللمس والصوت عبر الميكروفون، بعدها ثم زيادة عمق الماء بصورة تدريجية إلى 5.5 متر بعدها إلى مستوى 9.14 متر ولا زال هاتف Iphone 12 الجديد يستمر في العمل بعد إخراجه من الماء، كذلك الحال بالنسبة لهاتف ايفون 11 الصادر العام الماضي.