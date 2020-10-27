بي إم دبليو تطلق سيارتها الكوبيه الجديدة من الفئة الرابعة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق الجيل الجديد لسيارتها الكوبيه من الفئة الرابعة، وعلى الرغم من أن سيارة الفئة الرابعة الجديدة تعتمد على باقة المحركات والأنظمة المساعدة لسيارات الفئة الثالثة، إلا أن الشركة الألمانية تنتهج طريقا جديدا فيما يتعلق بالجوانب التكنولوجية والتصميمية.

وتمتاز السيارة الكوبيه الجديدة بخطوط انسيابية وانخفض ارتفاعها بمقدار 6 سم وأصبحت أكثر عرضا، بالإضافة إلى ظهور شبكة المبرد في مقدمة السيارة بالتصميم العمودي المميز لأيقونات بي إم دبليو، علاوة على تصميم مجموعة الحركة والتعليق بشكل أكثر صلابة.

وتعتمد سيارة بي إم دبليو M440i الفاخرة على مولد كهربائي للبدء التشغيل مع محرك بنزين سداسي الأسطوانات بقوة 275 كيلووات374 حصان ومزود بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع السيارة الكوبيه الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر4 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 8ر6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 155 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشتمل منظومة الدفع أيضا على اثنين من محركات البنزين رباعية الأسطوانات في الموديل 420i و340i بقوة 135 كيلووات/184 حصان أو 190 كيلووات/258 حصان، وأعلنت الشركة الألمانية أن توافر موديل الديزل 420d بقوة 140 كيلووات/190 حصان.

ومن المقرر أيضا طرح اثنين من محركات الديزل سداسية الأسطوانات خلال فصل الربيع القادم بقوة 210 كيلووات/286 حصان في الموديل 430d وبقوة 250 كيلووات/340 حصان في الموديل M440d، وأعلنت شركة بي إم دبليو أن أسعار السيارة الكوبيه الجديدة من الفئة الرابعة تبدأ من 45 ألف و800 يورو.