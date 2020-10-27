أودي تطلق سيارتها Q2 الجديدة

أعلنت شركة أودي عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Q2، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تتميز من خلال الملامح المعدلة على المقدمة، مع كشافات LED، وتصميم جديد للمصابيح الخلفية، والشكل الجديد لشبكة المبرد، والمئزر الأمامي، وفتحات التهوية في المقصورة الداخلية، ومقبض ناقل الحركة، ووظائف الاتصال الجديدة لنظام الملتيميديا.

ويتنوع برنامج الدفع بين موديلات البنزين والديزل والدفع الأمامي والرباعي، وكذلك ناقل الحركة اليدوي والأتوماتيكي مزدوج القابض، ويتوفر للسيارة في البداية فقط محرك بنزين وآخر ديزل بنفس القوة وهي 110 كيلووات/150 حصان، وهو ما يصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 218 كلم/س.

وتستهلك السيارة في أحسن الحالات 1ر5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 117 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتصل السيارة المعتمدة على محرك الديزل إلى السرعة القصوى 210 كلم/س (6ر4 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 122 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون).

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة خلال فصل الخريف الحالي بسعر يبدأ من 27 ألف و200 يورو تقريبا.