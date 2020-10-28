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عمر شويل - جدة كيف اعرف ان جوالي مراقب من جهاز أخر أو من شخص اخر هو سؤال يشغل تفكير نسبة ليست بالقليلة من الأفراد؛ ولا سيما أن التطور التكنولوجي غير المسبوق في الوقت الحالي أصبح سلاح ذو حدين؛ لأنه قد ساعد على تذليل العديد من العقبات والحصول على المزيد من الخدمات بشكل يسير، ولكنه قد أتاح الفرصة لضعاف النفوس بالقرصنة وتهكير الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين، ولذلك؛ فإن هذا المقال سوف يُوفر لكم طريقة كيف تعرف أن هاتفك مراقب ويتم التجسس عليك

كيف اعرف ان جوالي مراقب ؟

العديد من الأشخاص لا يُلقون بالا لهذا الأمر؛ ولكن في الحقيقة أن تلك القضية تحتاج إلى الفطنة واليقظة ولا سيما إذا كان الجوال يحتوي على العديد من المعلومات والبيانات الشخصية الهامة والصور ومقاطع الفيديو الهامة أيضًا، حتى لا يقع صاحب الجوال ضحية للابتزاز الإلكتروني من قبل الهاكرز والقرصنة الذين يمتلكون القدرة في الدخول إلى تلك الهواتف عبر ثغرات بسيطة ومن ثم الوصول إلى جميع البيانات الموجودة عليها.

كيف اعرف ان جوالي مراقب من جهاز أخر أو من شخص اخر

يُوجد مجموعة من العلامات والدلائل التي قد تكون إشارة على أن الهاتف المحمول مُخترق بالفعل، مثل:

عند تشغيل ملفات التجسس على الجوال؛ فإن ذلك يؤدي إلى النفاذ السريع جدًا لطاقة بطارية الهاتف؛ وبالتالي؛ إذا لاحظت على غير المعتاد أن طاقة البطارية على الجوال خاصتك تنفد بشكل سريع جدًا؛ فإن هذا قد يكون دليل على أن هاتفك مراقب.

البطء الشديد أو الانخفاض الواضح جدًا في معدل أداء وسرعة الهاتف، قد يكون أحد علامات التجسس، لأن استخدام نظام التشغيل من قِبل أكثر من شخص سواء المستخدم الأصلي للجوال أو الهاكرز يؤثر سلبيًا على نظام التشغيل.

كما أن اختراق الهاتف سوف يجعل باقة الإنترنت المُفعلة على الجوال تنفذ خلال وقت قصير جدًا، وبالتالي؛ إذا كان استهلاكك للباقة منخفض ولكنك تلاحظ نفاذها بشكل سريع جدًا أكثر من المعتاد؛ فيجب البحث والاستكشاف؛ من أجل التأكد ما إذا كان الهاتف مُراقب أم لا.

مخترق الجهاز لا شك يسعى إلى الحصول على بيانات ومعلومات خاصة بصاحب الجوال، وبالتالي؛ إذا لاحظت وجود أفعال مريبة سواء على حسابات التطبيقات المثبتة على الهاتف أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا الأمر ليس طبيعيًا وربما يُشير بالفعل إلى وجود الهاكر والاختراق على الجوال.

كيف أعرف ان جوالي مراقب بالواتس

يُعد تطبيق الواتس من أهم التطبيقات التي دائمًا ما تضم محادثات وتبادل ملفات سرية وهامة جدًا، ولذلك؛ فهو هدف دائمًا للاختراق، ويُمكن معرفة ما إذا كان الجوال مراقب بالواتس أم لا عبر الخطوات التالية:

فتح تطبيق الواتس أب الرئيسي على الجوال.

ومن قائمة الإعدادات؛ يتم اختيار واتس اب ويب whatsapp web

ثم فتح موقع واتس اب ويب الرسمي على جهاز الحاسوب ويمكنكم الولوج إلى الموقع من هنا

وعمل سكان مسح لرمز الباركود كود (رمز الاستجابة السريع) عبر كاميرا الهاتف وشاشة الكمبيوتر.

ثم البدء في إظهار قائمة الإشعارات على الهاتف الجوال، والضغط على خيار واتساب ويب مرة اخرى.

وهنا إذا كان هناك أكثر من جلسة نشطة؛ فإن ذلك يكون دليل على وجود اختراق للتطبيق على الهاتف، وعدم وجود أي جلسات مريبة او غريبة يدل على عدم الاختراق.

ويُذكر أن فرصة سرقة البيانات والمعلومات على الواتس تكون كبيرة في حالة ضياع الهاتف، ولذلك؛ فإن الكثيرين يبحثون أيضًا عن كيف احذف الواتس من جوالي المسروق أو الضائع بشكل نهائي

كيف اعرف أن جوالي مراقب عن طريق الواي فاي

كما يُوجد طريقة أخرى أيضًا يقوم الهاكرز بالاعتماد عليها من أجل اختراق الأجهزة والتجسس عبر شبكة الواي فاي، ويُمكن التأكد من ذلك من خلال الخطوات التالية الذكر:

استخدام أحد برامج التحكم في شبكة الواي فاي ملاحظة وجود أي هاتف غريب متصل بالشبكة.

في حالة وجود جوال غريب متصل، مع حدوث بعد دلالات الاختراق على الجوال، مثل فتح نوافذ وتطبيقات بشكل عشوائي أو استنفاذ طاقة البطارية بشكل سريع أو بطء أداء الجهاز أيضًا أو استهلاك الباقة بشكل سريع؛ فإن ذلك يكون دليل كبير على إن الهاتف الغريب المتصل بالشبكة هو هاتف اختراق هاكرز ويجب حظره فورًا من الاتصال بالشبكة.

وبعد التطرق إلى كيف اعرف ان جوالي مراقب من جهاز أخر أو من شخص اخر تُجدر الإشارة إلى أن الحماية من الهاكرز تتطلب عدم السماح لأي تطبيقات غريبة بالتثبيت على الهاتف وعدم السماح أيضًا لأي تطبيق بالوصول إلى بيانات ومعلومات الجوال إذا لم يكن من جهة موثوقة، وتجنب الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أيضًا، مع ضرورة وضع رمز حماية للهاتف والتطبيقات الهامة.