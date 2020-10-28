نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 برو بالسعودية والدول العربية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو هو الهاتف الأوسط في سلسلة هواتف شركة آبل الجديدة، والتي تشمل هاتف iPhone 12 Mini، وجوال iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Pro Max، وهاتفنا الذي سوف نقوم بالحديث عنه بالتفصيل iPhone 12 Pro، والذي يحتوي على العديد من الإمكانيات الرائعة، التي لا توجد في أي هاتف آخر، ويقبل الكثيرين من المواطنين في المنطقة العربية على شراء جوالات آبل ويعتبرونها نوع من التحضر والرقي ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم، والهاتف يضم العديد من المزايا، وأهم هذه المزايا أنه يقوم بتشغيل شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وعيوب وسعر ايفون 12 برو بالسعودية والدول العربية.

مواصفات موبايل ايفون 12 برو

يشتمل جوال iPhone 12 Pro على مواصفات عديدة وهى كالآتي:-

الجوال يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الاتصال المختلفة من شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. أبعاد الهاتف 146.7 الطول، و71.5 العرض، و7.4 السمك. يبلغ وزن هاتف أيفون 12 برو 189 جرام. واجهة الجوال مصنوعة من زجاج Gorilla والظهر مصنوع من نفس الزجاج، أما إطار الهاتف فمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي الموبايل مدعوم بتشغيل شريحتي اتصال الأولى من نوع Nano SIM، والثانية من نوع eSIM والشريحتين في وضع الاستعداد. يأتي الجوال باللون الأزرق والذهبي والجرافيت. يأتي مدعوم بأجهزة استشعار مختلفة، منها مستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر بصمة الوجه، ومستشعر البارومتر، والبوصلة، والدوران، والماسح الضوئي، والجيرو سكوب. الهاتف يأتي مقاوم للماء حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة، ومقاوم للغبار والأتربة بمعيار IP68. بطارية الجوال سعتها 2815 مللي أمبير من نوع ليثيوم أيون، والبطارية غير قابلة للإزالة من الهاتف. البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات. شاشة هاتف ايفون 12 برو من نوع Super Retina XDR. يبلغ مقاس شاشة الهاتف 6.1 بوصة، وتستحوذ على 86% من واجهة الهاتف. دقة الشاشة 1170*2532 بكسل، ونسبة طول الشاشة إلى العرض 19.5:9، وتدعم اللمس المتعدد. تحتوي الشاشة على زجاج مقاوم للخدوش لاحتوائها على طلاء مقاوم للزيوت وبصمة الأصبع. الكاميرا الخلفية لهاتف iPhone 12 Pro رباعية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، والرابعة من نوع TOF 3D LiDAR. الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية SL 3D. نظام تشغيل الجوال iOS 14، والمعالج من نوع Apple A14، ودقة تصنيع 5 نانو متر، سداسي النواة. يحتوي أيفون 12 برو على معالج رسومي رباعي النواة. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف الداخلية. الجوال يأتي بثلاثة إصدارات من حيث مساحة التخزين الداخلية، الأول 128 جيجابايت والثاني 256 جيجابايت والثالث 512 جيجابايت، وجميع هذه النسخ تأتي بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت. الجوال يدعم الواي فاي والبلوتوث ونقطة اتصال هوت سبوت. يدعم تقنية GPS لتحديد المواقع الجغرافية، ولا يدعم تشغيل الراديو. يحتوي على مكبر صوت، ولا يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن الخارجية.

عيوب IPhone 12 Pro

يحتوي هاتف ايفون 12 برو على بعض العيوب التي يجب تلافيها في الإصدارات القادمة وهى كالآتي:-

الهاتف لا يدعم تشغيل راديو FM.

ارتفاع سعر الجوال بالمقارنة بهواتف الشركات الأخرى التي تحتوي على نفس المواصفات.

لا يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم الذي يستخدم في تشغيل سماعات الأذن الخارجية.

بطارية الجوال ثابتة ولا يمكن إزالتها من مكانها.

يأتي الموبايل غير مدعوم بتركيب كارت ميموري.

سعة بطارية الجوال ضعيفة بالمقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

سعر ايفون 12 برو بالدول العربية

سوف نستعرض معكم سعر الهاتف في الدول العربية وهى كالآتي:-