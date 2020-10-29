”قاتلة Mazda 6” الجديدة من شيفروليه

عرفت سيارة Malibu في السنوات الماضية كأشهر منافس لمركبات Mazda 6 لأناقتها وأسعارها المقبولة ، لكن شيفروليه قررت أن تجعل هذه السيارة أكثر تميزا هذا العام.

وتتميز Malibu التي ظهرت العام الجاري بهيكل أكثر انسابية ، يحمل طابعا هجوميا ورياضا بنفس الوقت بفضل التصميم الذي حاولت من خلاله شيفروليه إبراز معالم الشبك الأمامي والمصابيح وانحناءات الهيكل.

وحصلت هذه المركبة على شبك أمامي مزدوج تفصل بين جزئيه خطوط من الكروم صممت بأناقة لتتداخل مع المصابيح، أما المصابيح الأساسية ومصابيح الضباب فأتت بزواية حادة وتصميم مميز جدا.

وصممت هذه السيارة لتمنح الركاب قمرة واسعة ومريحة كتلك الموجودة في سيارات الفئة الفاحرة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 156 سم.

وجهزت القمرة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، ومقود رياضي مكسو بالجلد أيضا، كما توفر Malibu العديد من المواصفات المهمة والعملية مثل أنظمة التحكم الكهربائية بوضعيات ودرجة حرارة المقاعد، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة ABS متطورة للفرامل، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات الرئيسية، وأنظمة لزيادة الثبات على السرعات العالية والمنعطفات، فضلا عن أنظمة التكييف والمولتميديا المتطورة المجهزة بها.

وتطرح هذه السيارة في روسيا وبعض أسواق أوروبا بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 166 حصانا، ومحركات بسعة لترين وعزم 253 حصانا.