شاهد.. بوغاتي تكشف عن سيارتها الخارقة ”Bolide”

كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية ”بوغاتي“ النقاب عن طراز ”بولايد“ Bolide، التي تم بناؤها من الألف إلى الياء لتدمير مضمار السباق.

وتسمي الشركة طراز ”بولايد“ Bolide السيارة الأسرع والأخف وزنا على الإطلاق، مع سرعة قصوى تزيد عن 310 أميال في الساعة، ووزنها 2734 رطلاً فقط، ما يجعلها تتميز بنسبة غير مسبوقة من الوزن إلى القوة تبلغ 0.67 كجم فقط لكل حصان واحد، مما يجعلها متوافقة مع سيارات الفورمولا 1 طوال الوقت.

وأعلنت الشركة أن السيارة ”بولايد“ Bolide الجديدة كلياً تخضع حالياً لاختبارات السرعة، وهي مزودة بمحرك ”دبليو 16“ W16 خفيف الوزن إلى حد كبير وتبلغ قوته 1824 حصاناً.

من جهته، كشف ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة بوغاتي، أن سيارة Bolide الجديدة تأتي بمظهر هيكلي مع جناح خلفي ضخم وشكل جسم مجوّف للخارج، ولديها أربع عجلات، ومحرك، وعلبة تروس، وعجلة قيادة، ومقعدان، وهذه هي الرفاهية الوحيدة الموجودة على متنها.

كما تفتخر السيارة بأن الهيكل الخارجي القابل للتحول يعمل على تحسين تدفق الهواء، حيث يظل سطح السيارة أملس عند القيادة بسرعة بطيئة، ولكن عند السرعات العالية، تنتفخ الفقاعات، ما يقلل من السحب الديناميكي الهوائي بنسبة 10 بالمئة ويضمن تقليل قوى الرفع بنسبة 17 %.

ووصفت بوغاتي السيارة ”بولايد“ Bolide بأنها السيارة الأسرع والأخف وزنا في تاريخ الشركة الحديث، كما أنها قادرة نظريا على الوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 500 كم / ساعة.

ووفقا لبوغاتي، يستغرق الأمر 3 3:07.1 دقيقة لإكمال لفة كاملة على حلبة لومان “ Le Mans ‘Circuit de la Sarthe“ و 5:23.1 دقيقة للدوران حول حلبة نوربورغرينغ نوردشليف.

وأخيراً، ترى بوغاتى أن Bolide هي الإجابة النهائية عن السؤال عما إذا كانت قد صنعت سيارة رياضية فائقة السرعة تركز على مسارات الحلبات وتلبي متطلبات السلامة في الاتحاد الدولي للسيارات.