طريقة الاشتراك فى فودافون كاش 2020 vodafone cash وتفعيل المحفظة web.vodafone.com.eg

خطوات الاشتراك فى فودافون كاش وتفعيل المحفظه واكواد فودافون كاش 2020 .. يبحث العديد من المواطنين عن طرق لقضاء معاملتهم المالية من المنزل ، نظرا لما يمر به العالم في هذه الفترة من وباء فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار حظر التجوال في مصر ، وتعتبر خدمة فودافون كاش من أهم الخدمات في تحويل الأموال من خلال فودافون كاش 2020 ، فتستطيع من خلالها تحول الاموال ، وشحن رصيد لنفسك أو لغيرك ، ودفع فواتر مثل فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز ، والتبرع للمؤسسات الخيرية ، وكل ذلك في المنزل .

سوف تقدم لكم التفاصيل الكاملة عن خدمة فودافون كاش vodafone cash وجميع اكواد فودافون كاش 2020 وطريقة الاشتراك وتفعيل المحفظة .

خطوات تفعيل محفظة فودافون كاش

– في البداية عليك الاتصال بالكود #9* .

– وادخل رقم بطاقتك المسجل لرقم تليفونك .

– وانشئ رقم سري جديد خاص بك .

– وبعدها ستصل رسالة لك بالتأكيد بالاشتراك في خدمة المحفظة ، وبذلك تكون جاهز تستخدم جميع خدمات فودافون كاش .

شروط الاشترك في خدمة محفظة فودافون كاش

– يشترط أن يكون الحد الأقصي للمعاملات في الشهر 10,000 جنية.

– الحد الاقصي للمبلغ المودع في المحفظة 10,000 جنيه

المحفظة صالح لمدة 3 شهور من تاريخ الاشتراك.

– وأيضا يشترط لفتح محفظة دائمة من أقرب فرع فودافون ، أن يكون رقم البطاقه هو الرقم المسجل علي رقم تليفونك .

– ولا يصح الاشترط لو كان لديك 3 محافظ الكترونية مسجله علي البطاقة.

– لا يمكن فتح محفظة فودافون كاش لو كان لديك محفظة أخرى على نفس رقم التليفون .

– وأيضا لا يمكن الاشتراك على خط داتا .

ازاي تحول فلوس بفودافون كاش لأي حد في مصر حتى لو مش مشترك في الخدمة ؟

– في البداية عليك الاتصال #7*9* .

– وقم بالضغط على خدمة تحويل الأموال.

– وادخل رقم الهاتف المراد التحويل له.

– وبعدها قم بادخال القيمة المراد تحويلها من 5 إلى 30,000 جنية .

– واخيرا قم بادخال الرقم السري .

رسوم تحويل فلوس من فودافون كاش

ورسوم التحويل هى1 جنيه من قيمة المبلغ المراد تحويله تخصم من الرصيد المتبقي، أما رسوم السحب قيمتها 2% من المبلغ المراد سحبه بحد أدنى 3 جنية ، وعند سحب أي مبلغ ما بين 5 و 150 جنية يخصم 3 جنية ، بينما عند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيه يخصم 2 % من قيمة المبلغ ، ولفترة محدودة سيتم خصم 1% من قيمة السحب بحد أدنى 3 جنية، فيما يصل الحد الأدنى للتحويل 5 جنية وحد أقصى 6000 جنية.

ازاي اودع فلوس فى حساب ڤودافون كاش ؟

– ولمن يريد سحب أو ايداع فلوس في محفظة فودافون كاش ، عليه زيارة اقرب فرع ڤودافون أو موزع معتمد عليه علامة ڤودافون كاش أو فروع فوري و أمان أو من ماكينات الصراف لبنك الأسكندرية، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك مصر، وبنك عودة والبنك التجاري الدولي بحد اقصى 10,000 جنيه يوميًا و 50,000 جنيه شهرياً .

– لا يوجد رسوم للإيداع.

– مصاريف السحب 1% بحد أدني 3 جنية.

– وحتى تستطيع معرفة أقرب منفذ للسحب أو الإيداع اطلب 3 .

اكواد فودافون كاش 2020

– كود جميع الخدمات في فودافون كاش : *9# .

– كود معرفة اقرب مكان لسحب الفلوس والايداع : *9*3# .

– كود معرفة اقرب منفذ للسحب أو للايداع : *9*3# .

– رقم خدمة عملاء فودافون كاش وهو 7001 .

– كود انشاء الرقم السري لمحفظة فودافون كاش هو *9*5# .

– كود تغير الرقم السري من فودافون كاش *9*2# .

– كود نسيان الرقم السري هو *9*12# .

– كود الاستعلام عن رصيد فودافون كاش هو *9*13# .

– كود الشحن لرقمك من فودافون كاش وهو *9*0# .

– كود الشحن لرقم آخر من فودافون كاش : *9*3# .

– كود انشاء فيزا « ايداع أو الشراء اونلاين » من فودافون كاش : *9*100# .

– كود سداد الفواتير «كهرباء ، المياه ، غاز ، انترنت » من فودافون كاش *9*4# .

– طريقة تحويل فودافون كاش لرقم آخر من فودافون كاش *9*7# .

– كود شحن كارت فكة ب 1.5 من فودافون كاش : *9*150# .

– كود شحن كارت فكة ب 3.5 جنية من فودافون كاش *9*350# .

– كود معرفة اقرب فرع أو موزع أو فوري أو أمان *9*9# .