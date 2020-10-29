نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 الرائعة play station 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 الرائعة play station 5 التي أعلنت عنه شركة سوني للالكترونيات عن إصدار النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكترونية play station 5 الذي يعد من أهم وأكثر الألعاب الإلكترونية في العالم إنتشار، حيث قامت شركة سوني بنشر فيديو علي صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر توضح فيه المواصفات الخاصة بالجهاز والتصميم الرائع لجهاز بلاي ستيشن 5 والذي يختلف تماماً عن النسخة الأخيرة بلاي ستيشن 4.

مواصفات جهاز بلاي ستيشن 5

أعلنت شركة سوني العالمية المواصفات الجديدة لرائد الألعاب الإلكترونية Play Station 5 والذي يأتي باللون الاسود والابيض

يأتي جهاز بلاي ستيشن 5 بمعالج ثماني النواة من نوع AMD ZEN 2 وتردد 3.5 جيجا هرتز.

بمعالج ثماني النواة من نوع AMD ZEN 2 وتردد 3.5 جيجا هرتز. الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية بسعة 825 جيجابايت.

دعم الفيديو حتي جودة 4K.

كما يأتي مع جهاز بلاي ستيشن 5 كاميرا وسماعات أذن وجهاز التحكم.

سعر بلاي ستيشن 5 play station

أعلنت شركة سوني اليابانية عن سعر اللعبة الإلكترونية المنتشرة في أنحاء العالم في الأخيرة والذي يتراوح سعره الي 499 دولار أمريكى، فيما قد أعربت الشركة اليابانية أن موعد إصدار play station 5 سيتم الإعلان عنه عبر موقعها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قريباً، ونوهت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن صور الجهاز الجديد بلاي ستيشن 5، والذي يتيح الي مستخدمي تلك اللعبة الإلكترونية السرعة في الأداء والسهولة في تنفيذ الاوامر نظرا للمواصفات والإمكانات العالية في لعبة play station 5 الإصدار الجديد للعبة بلاي ستيشن.

موعد نزول لعبة بلاي ستيشن 5 فى الأسواق

أوضح مدير قسم الألعاب والتطبيقات الإلكترونية الياباني”جيم رايان” والمدير التنفيذي للشركة أنها تلقت الكثير من طلبات شراء لعبة play station 5 من كافة أنحاء العالم خلال ال 24 ساعة الماضية تضاهي ما تلقته خلال الأسابيع الماضية، كما أوضح أن الشركة باعت أكثر من 100 مليون لعبة للإصدار الأقدم بلاي ستيشن 4 وان العروض المقدم لشراء اللعبة الجديدة بلاي ستيشن 5 تفوق ما تم بيعه فى الاصدار القديم، وأوضح أن موعد نزول اللعبة الجديدة فى الأسواق سيكون يوم 12 نوفمبر 2020م.