نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مُفصل عن هاتف اوبو رينو فور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو فور الإصدار الحديث من مجموعة هواتف اوبو، فمن المعروف أن شركة اوبو من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، فهواتفها تجمع بين جودة التصميم وروعة الأداء والسعر المناسب، فهي تنافس شركة آبل وسامسونج و شاومي، وتُصدر شركة اوبو هاتفين خلال العام الواحد، وتتصدر هواتف اوبو المشهد بالأسواق في التوقيت الحالي، وسوف نُقدم لكم في السطور التالية تقرير مُفصل عن هاتف اوبو رينو فور الجديد، المواصفات والسعر. مواصفات اوبو رينو فور سوف نُقدم لكم مواصفات اوبو رينو فور، وهي:- يتمتع الهاتف بمعالج ثُماني النواة.

تبلغ مساحة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت.

يوجد فتحة لكارت الذاكرة الخارجي يصل إلى 8 جيجا بايت.

يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية بدقة 32 ميجا بكسل.

يدعم اوبو رينو فور شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يعمل هاتف اوبو رينو فور بنظام اندرويد 10 .

يبلغ حجم شاشة الهاتف 7 بوصة، زجاج كورنينج غوريلا.

الهاتف مصمم من جسم معدني، مضاد للغبار ومضاد للماء.

يوجد بالهاتف مدخل يو اس بي، للشاحن والسماعة.

يدعم اوبو رينو فور خاصية الشحن السريع. عيوب هاتف اوبو رينو فور لا يوجد للهاتف عيوب تُذكر سوي:- البطارية غير قابلة للإزالة.

لا يحتوي على لمبة للإشعارات.

لا يوجد به كاميرا للزوم. سعر اوبو رينو فور سنذكر لكم سعر هاتف اوبو رينو فور في جمهورية مصر العربية :- النسخة الأولى يبلغ سعرها 6290 جنيه. النسخة الثانية، تعرف باسم نسخة محمد صلاح 5200 جنيه.

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