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عمر شويل - جدة زر سري في هاتفك الايفون يمكنك من التحكم بجهازك، بعد أن أعلنت شركة أبل عن طرح هواتف ايفون 12 الجديدة في الأسواق خلال شهر فبراير الماضي، وقد توجه العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم لشراء الهاتف الجديد والذي بالطبع يحمل سمعته وصيته معه، نعلم جيدا أن من يقوم بامتلاك أحد هواتف الايفون من ابل يتسم بالتأكيد بالغني والثراء ورفاهية العيش كما إن هاتف الايفون يختلف عن امتلاك أي جهاز اخر لما يتميز به من مواصفات فائقة سواء في خاصية الصوت أو الإمكانيات المتعددة التي تجعلك أنك تحمل جهازك الشخصي في جيبك والذي يمكنك من خلاله قضاء مختلف احتياجاتك وتعاملاتك اليومية سواء للعمل او الرفاهية.

زر سري في ايفون 12

من ناحية أخري أعلن مستخدمي ايفون 12 اكتشاف زر سري في هواتفهم بالصدفة والذي يسمح لمستخدميه بالتحكم في الهاتف من خلال النقر فقط على خلفية الهاتف مما يجعل استخدامك له أسهل وأسرع بكثير، حيث يمكنك من خلال النقر فقط على سطح الجهاز من الخلف التحكم في الصوت والتبديل بين محتوي هاتفك في صندوق الموسيقي والمقاطع الصوتية أو التقاط صور لشاشتك خاصية السكرين شوت، وذلك بمجرد النقر فقط لمرتين او ثلاثة.

خطوات تشغيل الزر السري

والتساؤل هنا هو كيفية تفعيل هذا الزر، وهو أمر في منتهي البساطة؛ بعد تشغيل هاتفك وإدخال رمزك الشخصي الخاص بك تقوم بالدخول إلى قسم الإعدادات واختيار الوضع عام، ومن خلاله النقر وتحديد الميزات التي ترغب في إضافتها والقيام بها على هاتفك، وتحديث برامج الهاتف، ويذكر أن شركة ابل لم تقم بالإعلان عن تلك الميزة خلال المؤتمر الذي تم عقده لإطلاق الهاتف الجديد، ويتوفر الهاتف بالعديد من الألوان الأبيض والأسود والذهبي والأخضر والأزرق