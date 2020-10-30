نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذهلة.. انستجرام يضيف ميزة جديدة للمستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة انستجرام Instagram التابعة لشركة فيسبوك واحدة من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وتركز منصة انستجرام بصورة أساسية على التواصل بين المستخدمين عبر نشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وتشتهر المنصة بعدة أسماء في المنطقة العربية، وذلك يعود إلى اختلاف اللهجات المحلية في الدول العربية، فالبعض يطلق عليه انستقرام والبعض الآخر انستا اختصاراً للأسم.

وتعمل الإدارة المالكة على إضافة الكثير من المزايا التقنية من أجل الحفاظ على حصتها في السوق، حيث تنتشر الكثير من تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، ويأتي على رأسها ثلاثة منصات تابعة لإدارة الفيسبوك وهي منصة فيسبوك الأساسية ومنصة انستجرام وتطبيق واتساب الشهير.

ميزة جديدة في منصة انستجرام

ذكرت بعض التقارير الصحفية المسربة أن منصة Instagram في مراحلها النهائية لتحسين ميزة البث المباشر، حيث سيتم إضافة مزايا إلى البث المباشر ليتم عبر النظام الأساسي مع إتاحة حفظ فيديو البث المباشر بصورة سهلة، كما أشارت التسريبات أن شركة فيسبوك قد قررت زيادة مدة البث المباشر، حيث كانت أقصى مدة سابقاً تصل إلى 60 دقيقة، أما الآن فقد أصبحت المدة 4 ساعات بحد أقصى بدلاً من ساعة واحدة فقط.

وأشارت التقارير أن تلك الميزة الجديدة سوف تكون متاحة لجميع مستخدمي منصة انستجرام حول العالم، بشرط أن يكون المستخدم للمنصة سجله خالي من أي انتهاك للسياسيات المقررة، وسوف يحتفظ Instagram بسجل البث المباشر لكل مستخدم لمدة تصل إلى 30 يوم كامل، خلال تلك المدة يمكن للمستخدم تحميل هذا المحتوى ونشره على أي منصة آخرى.

ميزة البث المباشرة في Instagram

بالإضافة إلى ما سبق سوف يقوم انستجرام بإضافة تبويب أو قسم آخر تحت مسمى مباشر الآن Live Now إلى خدمتها المسماة IGTV، وعبر هذا القسم سوف يقوم المستخدم بمشاهدة الفيديوهات التي يتم بثها مباشرة الآن، وتأمل شركة الفيسبوك من هذا التطوير في أن تحفظ محتوى البث المباشر عبر منصتها لفترات طويلة، خاصة أن فكرة البث المباشر للأحداث تعتمد بصورة أساسية على عدم قدرة المستخدم على مشاهدة البث مرة آخرى.

يأتي هذا التغيير الكبير في خدمات البث المباشر عبر Instagram للتعامل مع الظروف الحالية التي يمر بها العالم، والتي دفعت بعض الأشخاص إلى التركيز على منصات وأحداث التواصل الافتراضي، ولعل أبرز مثال على ذلك اتجاه العديد من الدول للاستغناء عن العملية التعليمية التقليدية واستبدالها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.