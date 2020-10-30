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عمر شويل - جدة طلاء جديد قد يخفض درجة حرارة المباني..تعرف على آلية عمله، نبه مجموعة من الباحثين إلى تواجد طلاء جديد أبيض اللون يسهم في تخفيض درجة حرارة المباني ليتم استعماله في المناطق التي ترتفع بها درجة الحرارة وبالتالي يقل الاعتماد على أجهزة التبريد وتكييف الهواء داخل المبنى، حيث تقول إحدى الدراسات العلمية إلى أن هذا المنتج الجد ذو قدرة على عكس ما يقترب من نسبة 95.5% من أشعة الشمس وتقليل درجة الحرارة المبنى من الداخل نحو 1.7 درجة مئوية مقارنة بدرجة حرارة الهواء في البيئة الخارجية للمبنى.

دراسات تؤكد فعالية الطلاء الجديد

يقول مجموعة من المهندسين المشاركين في هذه الدراسة أن تأثير الطلاء سيتحقق من خلال إضافة جزئيات مختلفة الحجم من كربونات الكالسيوم لهذا الطلاء.

كما استخدم بعض الباحثين إحدى الكاميرات التي تسجل الأشعة تحت الحمراء من أجل مقارنة أداء التبريد لبعض النماذج من الطلاء الأبيض.

كذلك تم تطوير مجموعة من الأصباغ التي تعمل على عكس أشعة الشمس لتستخدم في الطلاء الخارجي لكل من المنازل والمكاتب حتى يساعد في تقليل درجة الحرارة داخل المبنى.

كيف يعمل الطلاء الجديد؟

بحسب ما ذكره الباحثين حول آلية عمل الطلاء الجديد في تبريد المكان كانت الخطوة الأساسية هي إضافة مادة كربونات الكالسيوم إلى خليط المكونات المكونة لهذا الطلاء، حيث ذكر الباحثين أن استخدام التركيات المرتفعة من هذه المادة يتم الحصول على طلاء أبيض يعكس 95.5% من أشعة الشمس، ويستخدمون هذه المادة بأحجام جزئيات مختلفة لتعمل على عكس جميع أشعة الشمس والتي هي عبارة عن كيف واسع من الأشعة لكل منها كول موجي تحتاج إلى حجم جزيئي معين من أجل عكسه ولا يزال هذا الطلاء يخضع لمجموعة من الاختبارات حتى التوصل إلى آمان استخدامه دون تأثيرات جانبية.