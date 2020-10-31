رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة

رغم الشعبية الواسعة التي تتحلى بها سيارة Megane في مختلف بلدان العالم قررت شركة رينو جعلها أكثر تميزا ومواكبة للمتطلبات العصرية.

ومن أكثر ما لفت أنظار معجبي سيارات رينو في نموذج Megane الجديد هو أن السيارة حصلت على هيكل هاتشباك أنيق وانسيابي يميزها عن جميع السيارات الحديثة المتوسطة الفئة.

وانفردت هذه المركبة بتصميم المصابيح الأمامية المميز، وتصميم المصابيح الخلفية التي امتدت على الجوانب وعرض باب الصندوق الخلفي بصورة أنيقةـ فضلا عن تصميم شبك غطاء المبرد الذي دمجت فيه الملحقات المغطاة بالكروم مع شعار رينو بشكل أنيق أيضا.

أما قمرة هذه السيارة فحصلت على مقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة تتوسطها شاشة تعمل باللمس بمقاس 10.2 بوصة، يمكن استعمالها لمشاهدة خرائط تحديد المواقع، أو مشاهدة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وحصلت Megane الجديدة أيضا على العديد من الميزات المهمة مثل حساسات الضوء والمطر، وأنظمة تثبيت السرعة، وأنظمة الفرملة التلقائية ومراقبة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا، وأنظمة لتتبع علامات المرور على الطرقات.

وستتوفر هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك TCe توربيني بسعة 1.0 ليتر وعزم 115 حصانا، ومحرك TCe بسعة 1.3 ليتر وعزم 140 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 115، كما ستُطرح منها نسخ بمحركات هجينة.