نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذفها فوراً.. 19 تطبيق يدمروا هواتف ايفون الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواتف آيفون من شركة آبل ذات شهرة عالمية، يعشقها ملايين المستخدمين في جميع دول العالم، وتسيطر شركة آبل عبر سلسلة هواتفها Iphone المتنوعة على مدار السنوات الماضية على نحو ثلث سوق الهواتف الذكية عالمياً، وخلال الأيام الأخيرة الماضية أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد ايفون 12، وجاء الهاتف في مجموعة مكونة من 4 إصدارات مختلفة وهي ايفون 12 وآيفون 12 ميني وأيفون 12 ماكس وايفون 12 ماكس برو، تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

تطبيقات هواتف ايفون

تقدم شركة Apple عبر متجرها App Store الكثير من التطبيقات التي تتوافق مع أجهزتها المختلفة، ويقوم ملايين المستخدمين لهواتف آيفون بتحميل الآف التطبيقات بصورة يومية على هاتفهم الذكي، وتتنوع تلك التطبيقات من حيث وظيفة كل منها، فما بين تطبيقات خاصة بكاميرا الهاتف والتعديل على الصور وتطبيقات خاصة بالدردشة مثل واتساب وتطبيقات خاصة بمكافحة الفيروسات وغيرها الكثير.

لكن رصدت العديد من التقارير الصحفية مثل موقع Tech Beacon العالمي الذي أكد وجود الكثير من التطبيقات الخبيثة على متجر آب ستور، والتي تقوم بنشر مجموعة من الروابط الخبيثة أو تتجسس على هاتف Iphone أو تقوم بتثبيت تطبيقات آخرى دون علم المستخدم، وهذا الأمر يعدد شديد الخطورة على آمن وخصوصية مالك الهاتف.

تطبيقات خطيرة لهواتف Iphone

يقوم بعض الأشخاص بتحميل التطبيق على هاتف أيفون الذكي بمجرد رؤية ملايين من التحميلات لهذا التطبيق، وهو الأمر الذي يدفعه للاعتقاد بأنه تطبيق آمن، وهو بالضرورة لا يهتم بخطورة هذه التطبيقات الضارة، فقد نبهت الكثير من التقارير على ضرورة عدم قيام المستخدم بتصنيف درجة آمان التطبيق بعدد التحميلات الخاصة به.

حيث توجد العديد من المعاير التي يجب أن تتوافق في الشفرة البرمجية للتطبيق لضمان الوثوق فيه، ويقوم بهذا العمل العديد من الشركات والأشخاص العاملين في مجال الآمن السيبراني، وفي هذا الشأن نشر أحد الفرق الهندسية المتخصصة في متابعة أداء التطبيقات على متجر App Store الخاص بهواتف أيفون تضمن قائمة من التطبيقات الخطرة، والتي ينصح التقرير جميع مستخدمي هواتف Iphone بضرورة عدم تثبيتها على الهاتف أو حذفها بصورة فورية، وشملت القائمة التطبيقات التالية