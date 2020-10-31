نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرفق لكم رابط استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا، حيث يتفاجئ بعد مستخدمي موقع الفيس بوك facebook عدم استطاعتهم الدخول علي الصفحة الرئيسية للفيس بوك تسجيل الدخول وذلك بسبب تسجيل عنوان الآي بي (IP) الخاص بك علي جهاز اخر غير الذي تستخدمه في كل مرة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات كيفية استرجاع حساب الفيس بوك المعطل مؤقتا فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة للتعرف علي خطوات استرجاع حساب فيسبوك موقوف مؤقتا بطريقة صحيحة ومبسطة جدا.

استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا

غالبًا تظهر لرسالة لبعض المستخدمين رسالة حسابك مغلق مؤقتا باللغة العربية أو your account is temporarily locked أذا كان استخدامك حسابك الشخصي باللغة الانجليزية علي الفيسبوك، كما هو موضح لكم بالصورة التالية.

حيث تخبرك هذه الرسالة بانه يلزم عليك الضغط علي أيقونة continue أو استمرار كما هو موضح لكم بالصورة السابقة، وذلك من اجل استرجاع حساب فيس بوك مغلق للاختبار الأمني الخاص بالصور أو استعادته عن طريق البريد الإلكتروني.



استرجاع حساب فيسبوك موقوف

نوضح لحضراتكم متابعي موقع ثقفني خطوات كيفية استرجاع حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا، من اجل اجتياز عدة خطوات يجب أن تقوم باتباعها حيث يلزم علي الشخص المستخدم اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الضغط على أيقونة continue الموجودة أسفل الرسالة من ثم.

الموجودة أسفل الرسالة من ثم. سنقوم باختيار مربع البريد الإلكتروني الخاص بك من ثم.

سوف يقوم موقع الفيس بوك بإرسال رسالة تأكيد إلى صندوق الرسائل الخاص بالبريد الإلكتروني التابع لك من ثم.

ستجد رابط يتطلب منك كتابة كلمة المرور الخاصة بك مرة اخري من ثم.

سوف يتم تفعيل حساب الفيس بوك بعد تعطيله.

كما هناك عدة طرق اخري يمكن استرجاع حساب فيسبوك موقوف مؤقتا من خلال استرداد حساب الفيس بوك من خلال الأصدقاء أو استرجاع الفيس برقم الهاتف، كما يوفر موقع فيسبوك الرسمي إمكانية التواصل مع مركز المساعدة Help center من اجل مراسلة الفيس بوك لاستعادة الحساب لاستعادة حسابك بطريقة مضمونة 100% وسريعة في خلال 48 ساعة فقط.