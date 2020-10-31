نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي كرت الشاشة الجديد Radeon Rx 6800 XT من AMD في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرت الشاشة Radeon RX 6800 XT من شركة AMD: أطلق شركة AMd بطاقات AMD Radeon من الجيل الجديد، وقد تم الإعلان رسمياً من شركة AMD عن كرت، RX 6800 XT و RX 6800 و Rx 6900 XT، والغرض من إصدار جيل جديد من بطاقات الشاشة أنها تنافس الشركات الأخري فى نفس المجال، وكَسب المزيد من حصة السوق فى وحدات معالجة الرسوميات.

مواصفات كرت الشاشة RX 6800 XT

• وحدات الحوسبة (Computer Units): تتكون من 72 وحدة.

• التردد المعزز: 2250 ميجاهرتز.

• تردد الألعاب: 2015 ميجاهرتز.

• مسرعات الشعاع : 72.

• وحدات الرندرة (Rops) : 128.

• معالجات الدفق: 4608.

• وحدات البناء: 288.

• الترانزسيستورات: 26.8 مليار.

• استهلاك الطاقة: 300 واط.

• موصلات الطاقة: موصلا pin-8 اثنان.

• وحدة تزويد الطاقة: 750 واط.

• infinity cache: 128MB.

• سرعة الذاكرة: تصل سرعة الكرت الى 16Gbps.

• سعة الذاكرة: 16 جيجابايت.

• نوع الذاكرة: GDDR6.

• واجهة الناقل: bit-256.

• عرض النطاق الترددي للذاكرة: 512GB/s.

• المنافذ: DSC مع DisplayPort 1.4 HDMI.

• الأبعاد والحجم: 267mm بعرض خانتين ونصف.

• أنظمة التشغيل المدعومة: windows 10 64-bit Linux x86-64.

أداء كرت الشاشة XR 6800 XT

سلسلة معالجة الرسوميات Radeon RX 6000 مبنية علي معمارية RDNA 2، وتشمل معالجات الرسوميات الجديدة، النسخة الأعلي RX 6900 XT ويقدم كارت الشاشة هذا أداء أكبر من الجيل السابق XT 5700 بنحو مرتين، ونسخة RX 6800 XT وتقدم أداء أكبر بنحو 54% من الجيل السابق.

إستطاعت معالجات الرسوميات الجديدة، تقديم جودة عالية الدقة 4K، وهذا يجعلها قادرة علي تشغيل الألعاب بدقة عالية.

يتميز معالج الرسوميات RX 6900 XT بوجود ذاكرة إفتراضية بسعة 16 جيجابايت من نوع DDR6 مع سرعة أساسية 2015 ميجاهرتز ويمكنها الوصول الي 2250 ميجا هرتز عند الحاجة.

ويتميز معالج الرسوميات RX6800 XT بنفس المزايا الخاصة بأستثناء إحتوائة على عدد 72 وحدة معالجة.

سعر كرت الشاشة RX 6800 XT وموعد نزولة

جاء سعر كرت الشاشة RX 6800 XT بسعر منافس وهو 649 دولار أمريكي، وهذا يعتبر سعر منافس جداً مقارنةً بالجيل السابق.

ستصل بطاقات AMD الجديدة لمعالجة الرسوميات، من تاريخ 18 من شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، وسنري كرت RX 6800 XT وشقيقة الأصغر RX688 علي رفوف المتاجر، وحتي مجيئ هذا الوقت سوف تكون AMD تمتلك الرصيد الكافي من الوحدات المصنعة لإطلاقها وسد الطلب المتوقع على بطاقتها الجديدة.