نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير apple iPhone 12 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير apple iPhone 12 pro max الذي يتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا الجديدة التى تلبي رغبات مستخدمي الهواتف الذكية، يعد هاتف آيفون برو ماكس الأعلى سعرا ضمن السلسلة الجديدة من هواتف آيفون 12 حيث يعمل الهاتف بأحدث أنظمة التشغيل الجديدة iOS v14.0 كما يعمل الهاتف بأحدث أنظمة المعالجات والتى تقوم بتسريع عمليات المعالجة وتأتي أيضاً من أهم خصائص الجهاز البطارية التى يتم شحنها بسرعة كبيرة والكاميرات ذات الجودة العالية والمظهر الأنيق للجهاز، لذا نقوم من خلال هذا المقال توضيح كل جزء من أجزاء الجهاز بالتفصيل الدقيق الذي يجعلك تقبل على شراء هاتف آيفون 12 برو ماكس من عدمه.

آبل ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير apple iPhone 12 pro max

يعتبر الكثيرون فى مجال الهواتف الذكية هاتف ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير نظراً إلى القيمة العالية التى يتمتع بها الجهاز الجديد والمظهر الأنيق الجذاب الذي يميز به الجهاز بالمقارنة بغيره إضافة على ذلك المواصفات الفنية للجهاز، فى البداية نستعرض لكم بعض صور الجهاز الجديد iPhone 12 pro max فى التالي.

بعض أن استعرضنا لكم بعض صور هاتف iPhone 12 pro max نقوم الآن بشرح مواصفات الهاتف.

مواصفات آيفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max

الشاشة: تأتي شاشة آبل ايفون 12 برو ماكس بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1284*2778 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: سداسي النواه بدقة تصنيع 5مم من مجموعة من الشرائح apple a14.

الشحن: يعمل الهاتف بنظام الشحن اللاسلكي بسرعة فائقة حيث يمكنك شحن الهاتف فى اقل من 30 دقيقة بقوة شحن 18 واط.

الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة F2/2.

الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف آيفون 12 برو ماكس بأربع كاميرات خلفية الاولى تستخدم لالتقاط الصور العريضة بفتحة عدسة f:1/6 ودقة 12 ميجا بيكسل، والثانية بفتحة عدسة f2/2 وبنفس دقة الكاميرا الأولي أما الثالثة تأتي بدقة تستخدم لزوايا التصوير الواسع الذي يتجاوز 120 درجة، كما تجد فى الكاميرا الرابعة التصوير إلى الأعماق بصورة ممتازة.

البطارية: سعة البطارية كبيرة 3300 مللي أمبير فى الساعة.

مميزات آبل ايفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max

هاتف apple iPhone 12 pro max يقوم الماء والغبار. إمكانية الوصول صور ثلاثية الأبعاد. معالج آيفون 12 برو ماكس قوي للغاية يمكنك تحميل جميع الألعاب الثقيلة دون حدوث أي تهنيج للجهاز. تصميم الهاتف من الاستنليس الذي لا يصدا. يدعم خاصية البصمة السريعة tof 3d. دقة ألوان الشاشة ممتازة للغاية.

يمكنك الآن التعرف على العيوب من خلال رابط عيوب iPhone 12 pro max الذي تم ملاحظتها خلال عرض المواصفات.

سعر آبل ايفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max وسعر آيفون برو

يتوفر آبل ايفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max فى الأسواق باللون الذهبي والفضي والأزرق بأسعار مرتفعة بعض الشئ نظرا إلى الإمكانيات والتصميمات المتميزة للهاتف وجاءت الأسعار لهاتف آيفون برو ماكس وايفون برو كالتالي: