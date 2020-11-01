اتصّالات تونس: 21 موقع تعليمي مجّاني للطلبة

جعلت الأوضاع التي تمر بها تونس من انتشار للوباء كوفيد-19 وزارة التعليم العالي تتوجّه نحو خيار التعليم عن بعد الذي سيحد من تنقّلات الطلبة و التجمعّات في الجامعات ممّا قد يساهم في نزول وتيرة الاصابات بهذا الفيروس.
في هذا الاطار، قامت شركة اتّصال تونس بتوفير قائمة تتكوّن من 21 موقع يمكن للطلبة الدخول اليها و متابعة الدروس فيها مجّانًا.
اليك قائمة بهذه المواقع التي يمكن تصفحّها مجانًا :
iset.uvt.tn
uc.uvt.tn
uez.uvt.tn
ugb.uvt.tn
ugf.uvt.tn
uj.uvt.tn
uk.uvt.tn
um.uvt.tn
uma.uvt.tn
us.uvt.tn
uso.uvt.tn
ut.uvt.tn
utm.uvt.tn
www.uvt.rnu.tn
fad.uvt.rnu.tn
ent.uvt.rnu.tn
rel.uvt.rnu.tn
pf-mh.uvt.rnu.tn
e-learning.supcom.tn
www.fad.agrinet.tn
www.rnu.tn
المصدر THD.tn
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