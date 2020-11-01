اتصّالات تونس: 21 موقع تعليمي مجّاني للطلبة

جعلت الأوضاع التي تمر بها تونس من انتشار للوباء كوفيد-19 وزارة التعليم العالي تتوجّه نحو خيار التعليم عن بعد الذي سيحد من تنقّلات الطلبة و التجمعّات في الجامعات ممّا قد يساهم في نزول وتيرة الاصابات بهذا الفيروس.

في هذا الاطار، قامت شركة اتّصال تونس بتوفير قائمة تتكوّن من 21 موقع يمكن للطلبة الدخول اليها و متابعة الدروس فيها مجّانًا.

اليك قائمة بهذه المواقع التي يمكن تصفحّها مجانًا :

iset.uvt.tn

uc.uvt.tn

uez.uvt.tn

ugb.uvt.tn

ugf.uvt.tn

uj.uvt.tn

uk.uvt.tn

um.uvt.tn

uma.uvt.tn

us.uvt.tn

uso.uvt.tn

ut.uvt.tn

utm.uvt.tn

www.uvt.rnu.tn

fad.uvt.rnu.tn

ent.uvt.rnu.tn

rel.uvt.rnu.tn

pf-mh.uvt.rnu.tn

e-learning.supcom.tn

www.fad.agrinet.tn

www.rnu.tn

المصدر THD.tn