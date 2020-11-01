تونس أكثر جاذبية للشركات الناشئة من أستراليا و اليابان !

تعتبر الشركات الناشئة أحد أهم مقوّمات الاقتصاد الحديث اذ من الممكن أن تتجاوز أرقام معاملات هذه الشركات اقتصاد الدول في صورة نجاحها. بالرغم من معدلات الفشل العالية التي تواجهها الشركات الناشئة فهي تتميز بالقدرة على التطوّر السريع.

هذا ما يجعل الدول تتنافس في جلب الشركات الناشئة الجديدة عن طريق برامج تشجّع الشركات الناشئة على القدوم و بدأ مشاريعها في هذه الدول.

في اخر دراساتها لسنة 2020، قامت منظمة Swibo التي تختص في دراسة هذه البرامج، بنشر تصنيف لجاذبية دول مختلفة لهذه الشركات الناشئة.

الجدير بالذكر هو أن تونس احتلت المرتبة 23 في هذا التصنيف متقدّمة على دول ذات اقتصاد و موارد كبيرة مثل أستراليا و اليابان.

يقوم القائمون على هذا التصنيف بدراسة مؤشّرات مختلفة مثل نظام انشاء المشاريع، نضج هذا النظام و سهولة برامج الحصول على تأشيرات دخول هذه البلدان…

احتلّت كلّ من فينلاندا و هولاندا و ليتوانيا المراكز الثلاث الأولى في هذا التصنيف.