نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة ببجي اشهر الألعاب وكيفية تحميل مشدات مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي اشتهرت في السنوات الأخيرة لعبة فيديو تسمى بلاير ايتونز باتل غراوندز، والتي اشتهرت باسم بيجي وهي لعبة تقام بعدد أربعة أفراد فقط كما أنشئت اللعبة في عام 2017 يوم 23 مارس.

لعبة ببجي

لعبة ببجي أخذت قليل من الوقت فقط ثم اشتهرت حول العالم بشكل سريع، كما صدر منها إيرادات بالملايين، وهذا لأنها لعبه تجمع بين الأصدقاء وتساعد علي تكوين صداقات جديدة، كما وفرت لعبة بيجي ما لم توفره باقي الألعاب على سوق جوجل وهو التواصل بين الأصدقاء من خارج البلاد وداخلها والمشاركة في لعبة واحدة ومسلية، تحولت مع بعض الأشخاص لعبه ببجي إلى إدمان فهي ليست لعمر محدد ولكن لجميع الأعمار، كما استخدمها بعض الشباب كوسيلة للشهرة عبر اليوتيوب والفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل اشتهروا وهذا بسبب حب الكثير من الناس لها و لمشاهدتها التي يستمتعوا بها حققوا إيرادات مذهله ونجحوا في ذلك، يمكن لعب ببجي عن طريق الحاسوب باستخدام الماوس والكيبورد ويمكن أيضا لعبها باستخدام الهاتف المحمول ولكن ليست جميع الهواتف يمكن تحميلها، وتم تطويرها عن طريق عمل نسخة لايت أحدث من العادية والتي جعلها مجانا على الحاسوب.

مؤسس لعبة ببجي

تأسست لعبة ببجي من (brendan greene)، والذي طورها مع مرور الوقت بعد شهرتها ومبلغها الربحية، و يبلغ (brendan greene) عمره ثلاثة وأربعون عامًا، وجنسيته ايرلندا وهو مؤسس ألعاب أخرى عديدة ولكن لم تنجح ولم يستسلم وقام في النهاية بتأسيس لعبة ببجي التي حققت نجاحا لم يكن يتوقعه وكان يمتلك مائتان مليون دولار بعد أربعة شهور فقط من تحميل اللعبة.