أزيد من 1000 سيرة ذاتية مجانا قابلة للتعديل

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عندما ترغب في إنشاء سيرة ذاتية و خصوصا سيرة ذاتية إحترافية للغاية فإن الأمر لا يتطلب منك إنشاءها من الصفر أو من البداية على الإطلاق ، بل يمكك أن توفر الوقت و المجهود و تقوم بانشاء سيرة ذاتية عبر التعديل على سيرة ذاتية جاهزة بشكل مسبق .
و في هذه التدوينة سوف نشارك معك موقع مميز للغاية يوفر لك إمكانية إنشاء سيرة ذاتية عبر التعديل على سير ذاتية جاهزة .
و يوفر لك ما يصل الى ازيد من 1000 سيرة ذاتية يمكنك التعديل عليها مجانا جميعها .
الموقع يدعى hloom ، و هو موقع مميز للغاية و سهل جدا من حيث طريقة إستعماله .
حيث أن كل ما عليك القيام به هو النقر على الرابط الموجود بالاسفل ، ثم الولوج اليه لتجد واجهته على هذل الشكل :
بعد ذلك ما عليك سوى اختيار نموذج السيرة الذاتية التي ترغب في التعديل عليها ، ثم تشرع في تغيير جميع البيانات و اضافة صورة إن أردت ذلك بالطبع .
و هناك ايضا موقع آخر يدعى freesumes ، و هو عبارة عن موقع مجاني أيضا يتوفر على الآلاف من السير الذاتية التي يمكنك التعديل عليها بشكل سهل و بسيط جدا .
ما عليك سوى اختيار السيرة الذاتية و التعديل عليها عبر تغيير الاسم و تغيير معلومات العمل الاخرى و جميع البيانات الشخصية ثم تحميلها جاهزة على حاسوبك أو هاتفك الذكي .
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