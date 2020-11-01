علوم وتكنولوجيا

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

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نضال ناجي 0 تبليغ

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كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت هو من بين الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق دخل شهري محترم عن طريق بيع مقالاتك أون لاين لأصحاب المواقع و الشركات و غيرهم .

و من أجل ربح المال من الانترنت عبر كتابة المقالات هناك طرق عديدة من بينها الطريقة التي سوف نشاركها معك في هذه التدوينة .

الطريقة التي سوف نقوم بشرحها من أجل ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت هي عبر استعمال موقع يدعى istakteb ، و هو عبارة عن موقع لبيع الخدمات و الربح منها ، لكن ميزته أنه متخصص فقط في بيع المقالات .

المقالات على الأنترنت

المقالات على الأنترنت

حيث أنك بعد الولوج إلى موقع istakteb عبر الرابط أسفل الموضوع ، سوف تجد بأنه يحتوي على خدمات كتابة المقالات فقط ، إذ أن هناك من يبيع خدمة بيع مقالة عن موضوع معين ، و هناك من يبيع خدمة كتابة مقالة بلغة معينة .

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

سواءا كنت تجيد كتابة المقالات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى فإنه يمكنك ربح المال من كتابة المقالات عن طريق هذا الموقع عبر عرض خدماتك عليه .

طريقة استعمال الموقع بسيطة ، حيث ما عليك سوى الولوج اليه و انشاء حساب خاص بك ثم الشروع في اضافة خدمات كتابة المقالات الخاصة بك .

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت

و زوار الموقع سوف يشاهدون خدماتك و أي شخص يحتاج إليها سوف يقوم بطلبها منك ، و الموقع أشبه بموقع خمسات الذي قمنا بالتحدث عنه في مواضيع سابقة ، إلى أنه متخصص فقط في الربح من كتابة المقالات .

الدخول الى موقع istakteb

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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