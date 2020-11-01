- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت هو من بين الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق دخل شهري محترم عن طريق بيع مقالاتك أون لاين لأصحاب المواقع و الشركات و غيرهم .
و من أجل ربح المال من الانترنت عبر كتابة المقالات هناك طرق عديدة من بينها الطريقة التي سوف نشاركها معك في هذه التدوينة .
الطريقة التي سوف نقوم بشرحها من أجل ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت هي عبر استعمال موقع يدعى istakteb ، و هو عبارة عن موقع لبيع الخدمات و الربح منها ، لكن ميزته أنه متخصص فقط في بيع المقالات .
حيث أنك بعد الولوج إلى موقع istakteb عبر الرابط أسفل الموضوع ، سوف تجد بأنه يحتوي على خدمات كتابة المقالات فقط ، إذ أن هناك من يبيع خدمة بيع مقالة عن موضوع معين ، و هناك من يبيع خدمة كتابة مقالة بلغة معينة .
سواءا كنت تجيد كتابة المقالات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى فإنه يمكنك ربح المال من كتابة المقالات عن طريق هذا الموقع عبر عرض خدماتك عليه .
طريقة استعمال الموقع بسيطة ، حيث ما عليك سوى الولوج اليه و انشاء حساب خاص بك ثم الشروع في اضافة خدمات كتابة المقالات الخاصة بك .
و زوار الموقع سوف يشاهدون خدماتك و أي شخص يحتاج إليها سوف يقوم بطلبها منك ، و الموقع أشبه بموقع خمسات الذي قمنا بالتحدث عنه في مواضيع سابقة ، إلى أنه متخصص فقط في الربح من كتابة المقالات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية ربح المال من كتابة المقالات على الأنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.