كيفية تحميل جميع دورات Udemy المدفوعة مجانا

يعتبر موقع Udemy واحد من بين المواقع المهمة جدا في مجال التعليم اون لاين ، حيث يتوفر موقع Udemy على الآلاف من الدورات التعليمية المختلفة من بينها دورات مدفوعة و أخرى مجانية و لكن تعتبر الدورات المدفوعة بشكل مادي على موقع Udemy هي الأكثر توفرا ، لأن الموقع الهدف منه هو مشاركة المعلومات و الاستفادة ماديا .

حيث يقوم العديد من الأشخاص بمشاركة خبراتهم مع الآخرين عبر إنشاء دورة تعليمية بالفيديو صوتا و صورة ، و يقومون بنشر الدورة على موقع Udemy بمقابل مالي معين و أنت ان اردت الاستفادة من الدورة التعليمية يجب ان تقوم بشراءها .

و لكن بما أن أغلب المبتدئين في مجال الانترنت بشكل عام لا يتوفرون على مال من أجل اجراء دروات تعليمية ، فإننا في هذه التدوينة سوف نشارك معك كيفية الحصول على دورات موقع Udemy مجانا سواء كانت مدفوعة ام لا ، و ذلك عبر استعمال موقع يدعى Udemy 24 .

موقع Udemy هو عبارة عن موقع يقوم بنشر جميع الكورسات التعليمية الموجودة على Udemy بشكل مجاني تماما ، حيث يوفر لك امكانية تحميل اي دورة تعليمية سواءا بشكل مباشر او عبر استعمال التورنت .

و يتوف موقع Udemy 24 على دورات تعليمية في مجالات مختلفة و متجددة على مدار الأسبوع ، حيث أن هناك دورات خاصة بالتصميم و الفوتوشوب و اخرى بالمونتاج و اخرى بالتسويق الإلكتروني .

كما يتوفر على دورات تعليمية لكيفية ربح المال من الانترنت اون لاين في مجالات متعددة ، ما عليك سوى زيارة الموقع عبر الرابط أدناه و تصفح و تحميل دورات Udemy المدفوعة مجانا .

الدخول لموقع Udemy24