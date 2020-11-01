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يعتبر موقع Udemy واحد من بين المواقع المهمة جدا في مجال التعليم اون لاين ، حيث يتوفر موقع Udemy على الآلاف من الدورات التعليمية المختلفة من بينها دورات مدفوعة و أخرى مجانية و لكن تعتبر الدورات المدفوعة بشكل مادي على موقع Udemy هي الأكثر توفرا ، لأن الموقع الهدف منه هو مشاركة المعلومات و الاستفادة ماديا .
حيث يقوم العديد من الأشخاص بمشاركة خبراتهم مع الآخرين عبر إنشاء دورة تعليمية بالفيديو صوتا و صورة ، و يقومون بنشر الدورة على موقع Udemy بمقابل مالي معين و أنت ان اردت الاستفادة من الدورة التعليمية يجب ان تقوم بشراءها .
و لكن بما أن أغلب المبتدئين في مجال الانترنت بشكل عام لا يتوفرون على مال من أجل اجراء دروات تعليمية ، فإننا في هذه التدوينة سوف نشارك معك كيفية الحصول على دورات موقع Udemy مجانا سواء كانت مدفوعة ام لا ، و ذلك عبر استعمال موقع يدعى Udemy 24 .
موقع Udemy هو عبارة عن موقع يقوم بنشر جميع الكورسات التعليمية الموجودة على Udemy بشكل مجاني تماما ، حيث يوفر لك امكانية تحميل اي دورة تعليمية سواءا بشكل مباشر او عبر استعمال التورنت .
و يتوف موقع Udemy 24 على دورات تعليمية في مجالات مختلفة و متجددة على مدار الأسبوع ، حيث أن هناك دورات خاصة بالتصميم و الفوتوشوب و اخرى بالمونتاج و اخرى بالتسويق الإلكتروني .
كما يتوفر على دورات تعليمية لكيفية ربح المال من الانترنت اون لاين في مجالات متعددة ، ما عليك سوى زيارة الموقع عبر الرابط أدناه و تصفح و تحميل دورات Udemy المدفوعة مجانا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل جميع دورات Udemy المدفوعة مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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