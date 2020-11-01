أداة من جوجل لتحليل الشخصيات انطلاقا من الصور

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من صورة اي شخص يمكنك معرفة بعض سماته الشخصية و ذلك عبر استعمال الاداة الجديدة التي قامت شركة جوجل العملاقة و الغنية عن التعريف باطلاقها ، و هي عبارة عن اداة تعمل عبر خاصية الذكاء الصاعي لتقوم بتحليل صورة اي وجه و تزودك بمعلومات عديدة عنه .
و الاداة التي نتحدث عنها تم اطلاقها من طرف شركة جوجل تحت اسم Machine Learning Products ، و يمكنك استخدامها بسهولة سواءا عبر الهاتف الذكي ايفون او اندرويد ، او سواءا عبر استعمال جهاز الحاسوب.
و كل ما عليك القيام بها لاستعمالها هو اتباع الخطوات التالية :
أول شيء قم بالنقر على الرابط الموجود بااسفل ، ثم سوف يتم الانتقال بك الى موقع الاداة الرسمي و الذي سوف تجده على هذا الشكل كما هو موضح بالاسفل :
بعد ذلك ما عليك فعله هو رفع الصورة سواءا من هاتفك او حاسوبك ، و يجب أن تكون الصورة عبارة عن صورة وجه واضحة جدا ، ثم بعد رفعها تقوم بالانتظار قليلا ليتم تزويدك بتفاصيل الصورة على هذا الشكل :
التفاصيل سوف تكون عبارة عن معلومات حول مزاج الشخص و ميوله الى جانب معاني تعابير وجهه .
و ايضا ستيم تزويدك بالسن التقريبي للشخص من خلال تصنيفه اما في فئة الاطفال او الشباب او الشيوخ ، و معلومات اخرى سوف ندعك تتعرف عليها بنفسك بعد تجربة Machine Learning Products .
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