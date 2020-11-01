نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف أيفون 12 برو ماكس وسعره المتوقع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس يعتبر هذا الهاتف أحدث تصميمات لشركة آبل العالمية، وهو لم يتم طرحه حتى الآن في الأسواق، والذي من الممكن أن يتم طرحه في الأسواق في شهر نوفمبر القادم، وهو أحد الهواتف التي قامت الشركة بالإعلان عن سلسلة مختلفة خلال الفترة الماضية والتي من ضمنها هاتف iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12، وتمتاز هواتف أيفون بروعة ومتانة تصميمها، وشكلها الرائع، وسوف نتعرف على مواصفات وعيوب وسعر أيفون 12 برو ماكس في السعودية والدول العربية

مواصفات هاتف أيفون 12 برو ماكس

يحتوي هاتف أيفون 12 برو ماكس على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات الاتصال المتداولة في جميع أنحاء العالم شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يحتوي الهاتف على ثلاثة أحجام للذاكرة، يأتي الإصدار الأول بذاكرة مساحتها 128 جيجابايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة مساحتها 256 جيجابايت، ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة مساحتها 512 جيجابايت، أما حجم الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت. يحتوي أيفون 12 برو ماكس على كاميرا أمامية مزدوجة. يدعم الهاتف خاصية الغاء الضجيج أثناء التحدث. يحتوي الهاتف على بطارية قوتها 4060 ملي أمبير حيث انها تعمل لمدة كبير أثناء استخدام الهاتف. تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع. يحتوي بلوتوث الهاتف أحدث إصدارات شركة آبل وهو الاصدار الرابع. يحتوي الهاتف على بصمة الأصبع والتي توجد أسفل الشاشة. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية GPS ، ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة المختلفة. يدعم الهاتف المستشعرات ومنها الجيروسكوب و القرب و التسارع والبوصلة. الهاتف يدعم الواي فاي. نظام تشغيل الهاتف اندرويد iOS 14. شاشة الهاتف مصنوعة من أفضل أنواع الزجاج. حجم الشاشة لهاتف iPhone 12 Pro Max هو 6.8 بوصة. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية ثنائية، وهي تقدم أداء عالي عند التقاط الصور السلفي. تأتي كاميرا الهاتف الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى والثانية والثالثة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D LiDAR التي تخرج صور وفيديوهات بجودة كبيرة جداً تكون حجم رامات الهاتف كبير 6 جيجابايت، نستطيع من خلاله تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد. اصدارات الذاكرة كبيرة جداً نستطيع من خلالها تحميل جميع المستندات والصور والفيديوهات دون الحاجة لكارت الميموري. حجم شاشة الجوال كبير ومميزة لمشاهدة الصور والفيديوهات.

عيوب هاتف أيفون 12 برو ماكس

يحتوي هاتف أيفون برو ماكس على بعض العيوب وهي كالآتي:-

ارتفاع سعر الهاتف بالمقارنة بالهواتف الأخرى ورغم انها تحتوي على نفس المواصفات.

لا يدعم الهاتف خاصية تركيب كارت ميموري.

لا يمكن إزالة البطارية من الهاتف.

لا يحتوي الهاتف على شاحن.

ثقل وزن الهاتف عند حمله.

سعر هاتف أيفون 12 برو ماكس