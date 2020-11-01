نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 12 pro في السعودية وأهم المواصفات وعيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iPhone 12 pro في السعودية ،تعتبر شركة ابل هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية ومن اشهر الشركات في مستوى العالم في نجاح كل ما تصنعه، ومنذ أيام قليلة تصدرت شركة ابل في طرح موبايل ايفون 12 برو الذي تم إنطلاقه يوم 16 أكتوبر 2020، ويتمتع الهاتف الذكي بتصميم جذاب كالعادة وليس التصميم فقط بل يتمتع بمواصفات خاصة مذهلة، وفي سياق الحديث عن هاتف ايفون سنقدم لكم سعر iPhone 12 pro وأهم مواصفاته.

أهم المواصفات المميزة في هاتف ايفون 12 برو

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. شاشة الهاتف تأتي بمقياس 6.1 بوصة بدقة 1170*2532. معالج سداسي النواه. 6 جيجا بايت رام. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية وتأتي بدقة 12+12+12+tof 3D lidar scanner. الكاميرا الأمامية دقتها ثنائية SL 3D+12. وزن الهاتف 189 جرام. الهاتف مُصنع من فولاذ صلب مقاوم للصدأ ومزود بزجاج من الأمام والخلف. تدعم شاشة الهاتف تقنية Dobly Vision و +HDR10. نظام التشغيل للهاتف iOS 14 .

سعر iPhone 12 pro في السعودية

يأتي هاتف ايفون 12 برو بعدة طرازات وموديلات ويختلف سعر كل موديل على حسب إمكانياته:

ايفون 12 برو 128 جيجا بايت: سعره 3.747 ريال سعودي. ايفون 12 برو 256 جيجا بايت: سعره 4.122 ريال سعودي. ايفون 12 برو 512 جيجا بايت: سعره 4.873 ريال سعودي. ايفون 12 برو ماكس 128 جيجا بايت: سعره 4.122 ريال سعودي. ايفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت: سعره 4.497 ريال سعودي. ايفون 12 برو ماكس 512 جيجا بايت: سعره 5.248 ريال سعودي.

عيوب هاتف iPhone 12 pro

يشبه هاتف ايفون برو 12 إلى حداً كبير هاتف ايفون 5.

إلى حداً كبير هاتف ايفون 5. حواف الهاتف حادة ليترك علامات باليد.

لا يأتي الشاحن والسماعات مع الهاتف.

يأتي الهاتف بنوتش كبير في حين أنه كان من الممكن تصميم نوتش أصغر ليتناسب تصميمه مثل هواتف كثيرة صُنعت في نفس هذه الفترة.

يتم إدخال شريحة واحده بالهاتف وليس شريحتين.

مميزات هاتف iPhone 12 pro

وللهاتف مميزات كثيرة ولكن سنذكر أهمها فيما يلي: