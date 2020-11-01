نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل فورت نايت Fortnite علي الايفون والجوالات والأجهزة اللوحية والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل فورت نايت Fortnite، لعبة فورت نايت هي من الألعاب الالكترونية التي لاقت إعجاباً شديداً من محبي الألعاب الالكترونية في مختلف دول العالم في فترة وجيزة خلال الفترة السابقة،وتم إطلاق لعبة Fortnite لأول مرة عام 2017 ميلادية، وهي من الألعاب التي يمكن تحميلها علي أجهزة البلاي ستيشن والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومن أهم ما يميز هذه اللعبة تعدد اللاعبين حيث يتجاوز عدد اللاعبين مائة وخمسه لاعب وتتميز أيضاً بالتعرف علي جنسيات مختلفة من خلال الإنترنت، ويتم تنزيل هذه اللعبة علي الهواتف الاندرويد بعدة طرق مختلفة، ويفضل اللاعبين تحميل هذه اللعبة عن طريق متجر التطبيقات الرسمي، كما يعمل بعض اللاعبين الآخرين علي تنزيل ملف apk وتثبيت اللعبة بشكل يدوي. تحميل فورت نايت Fortnite من مثبت fort knight قد قامت Epic Games بتقديم برنامج يتوافق مع جميع أجهزة الاندرويد ويستخدم لتحميل لعبة فورت نايت كالتالي: الانتقال إلي صفحة فورت نايت من خلال الإنترنت .

الضغط علي تنزيل تطبيق Epic Games .

يتم الموافقة علي تحميل الملف، ثم الانتظار حتي ينتهي تحميل اللعبة .

يتم تشغيل الملف بشكل يدوي للعمل علي تثبيت البرنامج.

قم بتشغيل Epic Games ، ثم انقر فوق تنزيل Fortnite.

يجب الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة تلقائياً.

يمكنك الآن تشغيل اللعبة بشكل مباشر بعد التثبيت . تحميل فورت نايت لأجهزة Android APK يقوم لاعبين فورت نايت بالعمل علي تنزيل هذه اللعبة بامتداد APK ثم العمل علي تثبيتها علي أجهزة الاندرويد الخاصة بهم بالطريقة التالية: عليك أولا بالانتقال إلي صفحة FOrt kinght .

الضغط علي أيقونة التحميل الخضراء .

يجب أن تنتظر حتي يتم تحميل اللعبة .

عليك بتشغيل ملف APK.

يجب عليك اتباع التعليمات حتي يتم تثبيت اللعبة بشكل يدوي.

قم بالانتقال إلي قائمة التطبيقات ثم ابدأ باللعب علي الفور. طريقة تحميل اللعبة علي الايفون الدخول علي موقع getzeus علي الإنترنت.

الضغط علي أيقونة التنزيل، احصل علي zeus الآن من الموقع.

عليك بسحب الرمز من يسار الشاشة إلي اليمين للعمل علي التنزيل.

عليك بالانتقال إلي قائمة الإعدادات، ثم النقر علي تبويب عام.

الضغط علي خيار الملف الشخصي.

عليك بتشغيل zeus بعد التثبيت قم بالبحث علي لعبة فورت نايت.

الضغط علي التثبيت ثم انتظار التجميل.

ابحث عن Fort Knight في علامة تبويب Enterprise APP.

قم بتشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات ثم ابدأ اللعب.

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