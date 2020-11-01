نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى.. تخفيض سعر سماعات AirPods Pro لأدنى مستوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سماعات شركة آبل لهواتف ايفون 12 اللاسلكية AirPods Pro واحدة من أوئل المنتجات العالمية في تلك الفئة، وقدمت من خلالها آبل الكثير من المزايا التقنية للمستخدمين، وبمناسبة بدأ شهر فبراير والذي نشهد خلاله عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء أو Black Friday العالمية كشفت آبل عن تخفيض كبير في سماعاتها AirPods Pro، ويعتبر هذا السعر المعروض هو أقل سعر للسماعات منذ إطلاقها للجمهور خلال السنوات الماضية.

سعر سماعات آبل AirPods Pro

قبل أيام من عروض الجمعة السوداء تم تخفيض سعر سماعات AirPods Pro Apple بنسبة تصل إلى 20%، فتم عرض السماعة على موقع أمازون العالمي بسعر 200 دولار أمريكي ما يعادل 750 ريال سعودي و3130 جنيه مصري، وكانت تباع في وقت سابق من العام بسعر 250 دولار أمريكي.

كما كشفت التقارير الصحفية وجود نسخة آخرى من سماعات اير بودز فقط بسعر 129 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 484 ريال سعودي و2022 جنيه مصري، ويأتي مع السماعة حافظة للشحن تقوم بتوفير نحو 20 ساعة إضافية من عمر البطارية، أما النسخة الأغلى التي تم استعراضها في البداية فتوفر علبة شحن لاسلكي تزيد عمر البطارية الخاصة بها نحو 24 ساعة.

مزايا سماعات AirPods Pro

توفر سماعات ايربودز من قبل شركة Apple نظام عزل للضوضاء يعمل على تنقية الصوت نحو 200 مرة في الثانية الواحدة، مع توفير جودة صوت فائقة من خلال استخدام ميزة Adaptive EQ، وتقوم تلك الميزة التقنية بضبط كافة الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى بصورة تلقائية تماماً، وذلك من أجل توفير واحدة من أفضل تجارب الاستماع للمستخدمين.

ميزة آخرى تقدمها سماعات AirPods Pro وهي القدرة على الشحن اللاسلكي، كما توفر بطارية خاصة بها وسماعات تجعلها تعمل على مدار يوم كامل تقريباً دون انقطاع، كما يوجد منفذ آخر للشحن وهو استخدام منفذ Lightning، وعبر استخدام سماعات AirPods Pro تستطيع بسهولة الوصول إلى المساعد الافتراضي من شركة آبل Siri، والذي يعتبر واحد من أفضل المساعدات الافتراضية في الأجهزة الذكية الحديثة، ويتفوق تقريباً على مساعد شركة مايكروسوفت Cortana ومساعد الافتراضي من شركة جوجل Google Assistant.