نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 برو ماكس موعد نزوله وسعره ومواصفاته في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس ، هو أخر وأحدث الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة آبل العالمية حتي هذا اليوم، ويتميز الهاتف بروعة تصميمه ومتانته وشكله الراقي والمتميز، وهذا الهاتف هو من ضمن الهواتف التي أعلنت عنها الشركة الفترة الماضية وأعلنت أيضا عن هاتف iphone 12 ، وهاتف iphone 12 pro ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم علي سعر ومواصفات هاتف ايفون 12 برو ماكس في المملكة العربية السعودية وموعد نزوله، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

موعد نزول هاتف ايفون 12 برو ماكس

أهتم الكثيرين بمعرفة موعد نزوله وكان من المتوقع نزول هاتف ايفون 12 برو ماكس في شهر سبتمبر الماضي من ضمن الأجهزة التي أعلنت عنها شركة آبل خلال مؤتمرها الأخير، ولكن المفاجأة أنه لم يتم الإعلان عن ايفون 12 برو ماكس ، ولكن في الأونة الأخيرة أعلنت شركة آبل بأنه سيتم أصدار ايفون 12 برو ماكس بداية من يوم الجمعة الموافق 27 ربيع الأول لعام 1442 الموافق 13 شهر نوفمبر القادم عام 2020، وتستقبل الشركة طلبات الشراء المسبق عن طريق شبكة الأنترنت قبل موعد نزول الجوال بأسبوع واحد فقط الموافق يوم 6 من شهر نوفمبر القادم عام 2020 .

مواصفات ايفون 12 برو ماكس

يوجد العديد من المواصفات الرائعة في الهاتف وهذه هي المواصفات :

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الموجودة في جميع أنحاء العالم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع بالإضافة إلى الجيل الخامس أيضا التي تمكن المستخدم من تصفح الأنترنت بسرعه كبيره جدا . يحتوي على مدخل واحد لشريحة الاتصال Nano – Sim في الاصدار العالمي من هذا الهاتف، ويحتوي علي مدخلين لشريحة الاتصال في النسخة الخاصة بالصين . يمتلك الهاتف على ثلاثة أحجام للذاكرة، ذاكرة الإصدار الأول مساحتها 128 جيجا بايت، وذاكرة الإصدار الثاني مساحتها 256 جيجا بايت، وذاكرة الإصدار الثالث مساحتها 512 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية للثلاث أصدارات حجمها 6 جيجا بايت . يمتلك ايفون 12 برو ماكس كاميرا أماميه مزدوجه لأداء أعلي عند التقاط الصور السيلفي، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل . يدعم الهاتف خاصية إلغاء الضجيج والضوضاء أثناء أستخدام الهاتف بصفه عامه عن طريق الميكروفون الثانوي . يحتوي على بطارية بحجم 3687 مللي أمبير لتعمل لأكبر مده أثناء أستخدام الهاتف . يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي . يحتوي بلوتوث الهاتف على أحدث أصدارات شركة آبل بإصدار 5.0 . كما انه يوجد في أسفل شاشة الهاتف بصمة الأصبع . يدعم الهاتف GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما أنه يدعم أنظمة الملاحة الأخري . يحتوي الهاتف على معظم المستشعرات منها الجيروسكوب والبوصلة والتسارع والقرب . يدعم الهاتف الواي فاي . تأتي السماعات الخارجية بصوت ستيريو، ويدعم الهاتف خاصية Dolby Atmos . نظام تشغيل الهاتف اندرويد IOS 14 . صنعت شاشة الهاتف من أجود وأقوي أنواع الزجاج، وأطار الهاتف مصنوع من نعدن الستانلس ستيل . يأتي الهاتف بمعالج سداسي النواة من نوع A 14 بتكنولوجيا ال 5 نانو مثل هاتف ايفون 12 و ايفون 12 برو و ايفون 12 ميني . حجم شاشة هاتف iphone 12 pro max هو 6.7 بوصة . يحتوي الهاتف على كاميرا خلفيه رباعية، بدقة 12 ميجا بكسل لكلا من الكاميرا الأولي والكاميرا الثانية والثالثة، أما دقه الكاميرا الرابعة TOF 3D LIDAR، بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش لتصوير صور وفيديوهات ذات جودة عالية . كما يدعم الهاتف خاصية تصوير ال slow motion بدقة 1080 بكسل . يحتوي الهاتف على رامات بحجم 6 جيجا بايت لتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد وتشغيل الألعاب الثقيلة . يتوفر الهاتف بأربع ألوان مختلفه وهي اللون الذهبي والفضي والرصاصي الداكن والأزرق المحيطي . نستطيع تحميل المستندات والصور والفيديوهات دون الحاجة إلى كارت ميموري أو الذاكرة الخارجيه لأن أصدارات ذاكرة الهاتف كبيره جدا .

عيوب هاتف ايفون 12 برو ماكس

يوجد في الهاتف بعض العيوب وهي كالاتي :

أرتفاع في سعر الهاتف مقارنة بالهواتف الأخري التي تملك نفس مواصفاته .

ثقل وزن الهاتف عند أستخدامه بيد واحده .

لا يدعم الهاتف خاصية الذاكرة الخارجيه أو كارت الميموري .

لا يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن .

تقليل حجم البطارية ولا يمكن إزالتها من الهاتف .

لا يأتي مع الهاتف شاحن .

سعر الهاتف