نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي النترا 2021 تعرف على كل ما يخص تلك السيارة الجديدة ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركة هيونداي في شهر مارس الماضي لهذا العام عن استعدادها لإطلاق سيارتهم الأحدث على الإطلاق هيونداي النترا 2021 والتي بدأت بتوفيرها في جميع الأسواق العالمية وبعض الأسواق العربية منها الأسواق المصرية والسعودية ،تتمتع تلك السيارة بسمات فريدة على المستوى الظاهري والتقني وتغيرات خارجية وداخلية رائعة ولمسات فريدة، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو مميزات هذا الإصدار وسعرها في الأسواق المحلية.

هيونداي النترا 2021

المميزات الظاهرية للإصدار الجديد من سيارات هيونداي:

تعد هذه السيارة الجديدة الإصدار السابع والأحدث من سيارات هيونداي حيث تم إصدار آخر سيارة منها في عام 2015 م والذي كان يتمتع بمظهر رياضي وفخامة كبيرة كما تم القيام ببعض التعديلات عليه في عام 2019م ، أما بالنسبة للسيارة الأحدث فقد صممت لتكون بشكل رياضي أكثر من الجيل السادس كما تم إضافة بعض التعديلات عليها أهمها:

هذا الجيل الجديد أكبر من الجيل السابق حيث تم تعديل الطول والعرض لتصبح السيارة أكبر حجماً وأكثر اتساعاً من الداخل وأكثر راحة.

تم توسيع الشباك الأمامي ليأخذ مساحة كبيرة من واجهة السيارة وأصبح أكبر حجماً، كما تم إضافة بعد اللمسات إليه فقد صننوا مقبض الباب على شكل مغزلي متصل مع مصابيح السيارة الامامية بشكل هندسي مميز.

مصابيح السيارة الأمامية أصبحت حادة الشكل مسحوبة أكثر لتعطي شكل أكثر اناقة.

تتمتع تلك السيارة بزوائد رياضية في المقدمة مع إطارات ذات مظهر رياضي أكثر من الإصدار السابق.

يحتوي غطاء المحرك على تمويجات مصممة باحترافية ومميتدة على طول الغطاء.

قامت الشركة بعادة تصميم الهيكل الخلفي للسيارة حتى يكون ملائم لشكل السيارة الأمامي.

تم تصميم صندوق السيارة الخلفي بشكل الفاست باج حيث يظهر منحني جداً أكثر من الإصدارات السابقة.

تم تغير شكل الاسطبات فأصبحت متصلة مع بعضها من الطرفين لتصبح مثل الموجودة في السيارة الازيرا والعديد من السيارات الحديثة المتاحة في الأسواق لتواكب العصر، أما بالنسبة للاسطبات الخلفية فهي ملونة بلون داكل كأنها مكحلة.

تم تصميم مقابض الأبواب لتأخذ نفس لون هيكل السيارة مع مخرجين لعوادم الوقود بشكل رياضي حصري.

مواصفات محرك سيارة هيونداي النترا 2021:

يتميز محرك السيارة الجديد بأنه محرك بسعة 1.6 لتر بعدد 4 سلندر وقوته 127.5 حصان بعدد لفات 6300 لفة في الدقيقة ،عزم دوران يعادل 155 نيوتن متر عند عدد لفات 4850 لفة في الدقيقة ، كما يتمتع بناقل الحركة بستة سرعات اوتوماتيكي .

تم إصدار سخة اخرى من المحركات في تلك السيارة بسعة 1.6 لتر بعدد 4 سلندر من نوع تيربو و الذي ينتج عنه قوة 201 حصان بعدد لفات 6000 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 265 نيوتن متر عند عدد لفات بين 1500 و 4500 لفة في الدقيقة بالإضافة إلى ناقل الحركة ذو سبعة سرعات اوتوماتيكي .

تم توفير أيضاً نسخة تعمل بالغاز وتتمتع بمحرك بسعة 1.6 لتر بعدد 4 سلندر بقوة 118 حصان عند عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 152 نيوتن لكل متر عند عدد لفات 4500 لفة في الدقيقة.

هناك أيضاً محرك أعلى بسعة أثنان لتر بعدد 4 سلندر وبقوة 159 حصان عند عدد لفات 6200 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 155 نيوتن متر عند عدد لفات 4500 لفة في الدقيقة وناقل حركة ذو ستة سرعات اوتوماتيكي ،مع العلم أن هذا الإصدار يستهلك ما يعادل 16.3 لتر بنزين لكل 100 كم.

يختلف سعر السيارة في الأسواق السعودية باختلاف المحرك المستخدم في السيارة حيث يتم توفير السيارة بمحرك 1.6 لتر بسعر 78,000 ريال ، أما السيارة بمحرك لتران فيتم توفيرها بسعر 82,500 ريال.

الملحقات الخارجية بالسيارة الجديدة:

تتمتع السيارة بحساسات خلفية للمساعدة في الركن السريع والآمن والدقيق .

السيارة ملحقة بريموت لفتح و غلق السيارة والذي عند استخدامه لفتح السيارة يتم فتح المرايا كهربائيا وتغلق مع إغلاق السيارة بشكل تلقائي. .

تحتوي السيارة ذات المحرك 1.6 لتر على طارات بمقاس 15 بوصة أما النسخة ذات المحرك 2.0 لتر فلها إطارات بمقاس 16 بوصة.

المصابيح الأماميةتعمل بشكل تلقائي لتحسين الرؤية على الطريق نهار و ليل .

تم توفير مصابيح أمامية من النوع هالوجين .

المرايا الجانبية تعمل كهربائيا كما يمكن تحركيها كذلك كهربائياً كما يتوافر بجميع المرايا مؤشرات انعطاف.

الملحقات الداخلية لسيارة هيونداي النترا 2021 ونظام الأمان:

تتمتع السيارة بمثبت سرعة . ستجد في السيارة شاشة داخلية قياسها 3.5 بوصة من نوع LCD لعرض المسجل و الراديو . تم تصميم دركسون متعدد الاستخدامات ويتحكم بسهولة في المسجل. يتوفر في السيارة شاشة معلومات خلف الدركسون بقياس 4.5 بوصة . تتمتع الشاشة بخاصية البلوتوث تمكنك من ربط الهاتف المحمول بالشاشة لتتمكن من الرد على الهاتف من خلالها. تتمتع بمسجل عالي الدقة بست سماعات. ستجد مدخل USB من اجل اضافة ذاكرة خارجية وأيضاً مكان لتوصيل الشاحن للهواتف الذكية . تم تزويد السيارة بمكيف هوائي يدوي بفتحات موجهة للمقاعد الخلفية المصنوعة من القماش عالي الجودة يمكنك التحكم في وضعيات المقعد وظهره بشكل يدوي كما يمكن للسائق التحكم في جميع نوافذ السيارة.

بالنسبة لوسائل الأمان فقد تم توفير جميع وسائل الأمان المتاحة في السيارات الذكية مع وجود بعض الإضافات الضرورية على هذا الإصدار وأهم تلك الوسائل: