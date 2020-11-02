نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 في السعودية iPhone 12 وأهم المواصفات وعيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 12 في السعودية ، يعتبر هاتف ايفون 12 من أحدث الهواتف التي صُدرت من قِبل شركة ابل العالمية، والذي تم إصداره قبل هاتف ايفون 12 برو وهاتف ايفون 12 برو ماكس والهاتف صُدر تحديداً في شهر سبتمبر الماضي، والذي أتى بتصميم أكثر تميزاً وصلابة وهذا لا يعد بالجديد من شركة ابل، فنحن أعتدنا على أحتكارها لصناعة أقوى الهواتف الذكية والتي تعد أكثر إنتشاراً وسعراً ومبيعاً في العالم، ونحن هنا بصدد سعر هاتف iPhone 12 وسنناقش أهم المواصفات التي تميز بها الهاتف وعمل مقارنة بسيطة بينه وبين هاتف ايفون 12 برو.

مواصفات هاتف ايفون 12

الهاتف يعمل بنظام iOS 14.

وزن الهاتف 189 جرام فقط.

معالج هاتف iPhone 12 يأتي ثماني النواة Apple A14 Bionic وتبلغ دقته 7 نانو بلس.

يأتي ثماني النواة Apple A14 Bionic وتبلغ دقته 7 نانو بلس. شاشة الهاتف 6.1 بدقة 830 × 1800 بكسل.

ذاكرة الهاتف تأتي بـأربعة طرازات وهي 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت.

سعة بطارية هاتف ايفون 12 3200 ملي أمبير.

الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 12+12ميجا بيكسل ومزودة بفلاش ليد رباعي، كما يمكن إلتقاط الصور والفيديوهات بتقنية الـ HDR.

الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية 3D.

سعر ايفون 12 في السعودية

يأتي سعر هاتف ايفون 12 في السعودية طراز 128 جيجا بايت بـ 3900 ريال سعودي، أما طراز 256 بـ 4400 ريال حسب آخر تحديث لأسعار موبايل iPhone 12.

مميزات هاتف ايفون 12

دقة الكاميرا لهاتف ايفون 12 عالية وذات جودة جيدة. بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع خلال 30 دقيقة فقط. يأتي الهاتف بتصميم قوي ومتين حيث تم صناعته بطبقة حماية تحميه في حال سقوطه. لا يحتاج الهاتف لذاكرة عشوائية خارجية نظرا لأنه يتمتع بذاكرة عشوائية كبيرة جدا وفتح عدة تطبيقات في آنً واحد دون تعثر الهاتف. شاشة الهاتف مصنعة بـ Ceramic Shield المعززة ببلورات النانو سيراميك والتي تحمي الشاشة من الكسر أو الخدش أو أي مؤثرات خارجية. إطار الهاتف مصنوع من مادة الألمنيوم ومن الأمام من الزجاج. الهاتف مقاوم للماء والغبار. يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس.

عيوب هاتف ايفون 12