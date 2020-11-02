نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Apple iPhone 12 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Apple iPhone 12 ، هو واحد من أربعة هواتف ذكية كانت شركة آبل قد أعلنت عنها خلال شهر أكتوبر 2020م، وتضم هذه الجوالات هاتف iPhone 12 Mini، وموبايل iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، وهاتف ايفون 12 الذي نتحدث عنه اليوم يعتبر النسخة الأرخص والأصغر من حيث الإمكانيات، والهاتف يفضله الكثيرين في جميع انحاء العالم، ويعتبرونه مصدر من مصادر الرقي والتحضر ومواكبة العصر، ويدعم الجوال تشغيل شبكة الجيل الرابع، لكنه لا يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يأتي الموبايل مدعوم بتشغيل شبكتي اتصال في نفس الوقت، وسوف نتناول بالشرح من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح مواصفات وسعر الجوال في السعودية ومصر والوطن العربي.

مواصفات Apple iPhone 12

يشتمل الجوال على مواصفات كبيرة وقوية تجعل الهاتف من أحسن الجولات في العالم وهى كما يلي:-

تأتي واجهة وظهر الجوال من زجاج (Gorilla Glass)، مع وجود إطار من الألمنيوم. الجوال يأتي مقاوم للماء والغبار حتى 6 متر تحت الماء، لمدة نصف ساعة. الجوال يأتي مدعوم بخدمات Apple Pay. الهاتف يأتي مقاوم للخدوش لاحتوائه على طبقة من طلاء Oleo Phobic. الهاتف يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. يبلغ وزن هاتف آبل ايفون 12 حوالي 164 جرام، وأبعاد الجوال 146.7*71.5*7.4 ملم. يأتي الجوال بشريحتين اتصال واحدة من نوع Nano SIM، والشريحة الثانية إلكترونية، أو يأتي بشريحتين من نوع Nano SIM وهم في وضع الاستعداد لدولة الصين. الجوال يأتي بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، سداسي النواة. نظام تشغيل الموبايل iOS 14.1. يحتوي هاتف Apple iPhone 12 على معالج رسومي من نوع Apple GPU. الهاتف لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية لزيادة مساحة التخزين الداخلية. يأتي الجهاز بثلاثة إصدارات، الأول يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها التخزينية 64 جيجابايت، والثاني يأتي بسعة تخزينية 128 جيجابايت، والثالث يأتي بسعة تخزينية سعتها 256 جيجابايت. سعة الذاكرة العشوائية للجوال 4 جيجابايت. يأتي آبل أيفون 12 مدعوم بسماعات ستيريو. لا يحتوي الموبايل على جاك 3.5 ملم لسماعات الأذن الخارجية. الجوال يدعم تشغيل الواي فاي والبلوتوث من أحدث الإصدارات. يدعم تقنية GPS لتحديد المناطق الجغرافية ونظم الملاحة. يدعم الاتصال القريب المدى من خلال NFC. لا يحتوي الهاتف على راديو FM. يحتوي على العديد من المستشعرات، مستشعر البارومتر، ومستشعر التعرف على الوجه، ومستشعر البوصلة، ومستشعر التسارع والتقارب، والدوران. يأتي الجوال باللون الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر، والأخضر.

مواصفات بطارية آبل ايفون 12

تأتي بطارية Apple iPhone 12 بمواصفات كبيرة وهى كما يلي:-

بطارية الموبايل من نوع ليثيوم أيون.

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة من مكانها إلا من خلال التوكيل أو متخصص.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويصل الشحن إلى مستوى 50% في غضون 30 دقيقة.

تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات Qi.

البطارية تصمد لـ 17 ساعة في وضع الاستعداد.

تصمد البطارية 65 ساعة عند تشغيل الموسيقى.

مواصفات شاشة Apple iPhone 12

تأتي الشاشة بمواصفات ممتازة وإمكانيات كبيرة وهى كما يلي:-

شاشة جوال آبل ايفون 12 من نوع Super Retina SDR OLED. حجم شاشة الجوال 6.1 بوصة. دقة الشاشة 1170*2532 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل. تدعم أبعاد العرض الجديد 9:19.5. تدعم شاشة أيفون 12 اللمس المتعدد.

مواصفات كاميرات آبل ايفون 12

يأتي الجوال بأربعة كاميرات، كاميرتان أماميتان، وكاميرتان خلفيتان، بمواصفات عالية وهى كالآتي:-

كاميرا الهاتف الخلفية ثنائية، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، وتحتوي على بكسل مزدوج للكشف التلقائي عن بؤرة العدسة، وتحتوي على تثبيت بصري للصورة، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل.

تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد رباعي.

تدعم التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بدقة 1080 بكسل، وتدعم تسجيل صوت ستريو.

الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، ودقة الثانية SL 3D.

تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل.

سعر Apple iPhone 12

سوف نعرض على حضراتكم سعر الهاتف في مصر والسعودية والدول العربية وبيانها كما يلي:-