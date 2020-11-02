نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على النايل سات واستمتع بأحدث أفلام الكرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري الجديد، يكثر البحث عن تردد القناة العارضة لكرتون توم وجيري عبر قمر النايل سات خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة بعد أن تم تغيير ترددها مؤخراً، والعودة بتردد جديد وبجودة وبث أفضل من السابق، فهى من قنوات الأطفال الشهيرة، تميزت هذه القناة بأنها لا تعرض أغاني أطفال مثل باقي القنوات ولكنها تعرض محتوى ترفيهي مثل البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية، وتقدم أحدثهم وأشهرهم على الإطلاق حتى تستطيع جذب الجميع إلى متابعتها بشكل مستمر وبدون أي ملل، فإذا كنت من محبي قناة توم وجيري إليكم التردد الجديد في السطور التالية:

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

عرف الجمهور الكبير قناة توم وجيري بسبب عرضها المستمر للكرتون الشهير توم وجيري أو ما يُعرف بين الناس أيضاً باسم القط والفأر، حيث يتم عرضة بين كل فقرة وأخرى وذلك بدلا عن الإعلانات المزعجة التي تسبب ملل للطفل، ويذكر أن هذا الكرتون تم إنتاجه من سنوات عديدة وجذب أنظار الجميع لمتابعته ومازال ينشأ على متابعته ومشاهدة حلقاته الكثير من الأطفال فى كافة الدول العربية، وجاء تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري نايل سات

يمكن متابعة قناة توم وجيري ومشاهدة أفلامها الشيقة مثل طرزان، وبحيرة البجع، والأميرة والضفدع، وسنوايت والأقزام السبعة، وتنة ورنه، وغيرهم من خلال البيانات التالي:

تردد قناة توم وجيري: 11354.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.