نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير كلمة سر راوتر STC لجميع انواع أجهزة المودم “192.168.1.1” لحماية الشبكة بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير كلمة سر راوتر STC يعتبر من الأمور الهامة للمستخدمين، حيث يبحث الكثير من مستخدمين الانترنت عن 192.168.1.1 لتغير باسورد STC لأنهم يواجهون مشكلة اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بهم، ويترتب على ذلك سرقة الباقة وانتهاء الانترنت قبل أن ينتهي الشهر, وفى حالة إن لم تنتهي الباقة سيشعرون بأن الإنترنت أصبح أبطأ من المعتاد, لذلك لابد من تغيير الباسورد الخاص بالراوتر وعلى الرغم من أن طريقة تغيير كلمة سر راوتر STC ليست صعبة إلا أن هناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون القيام بذلك الأمر ويبحثون أحياناً عن مراكز الخدمة لكى تقوم بتلك المهمة ويستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد, لذلك سنوضح لكم الآن طريقة تغيير كلمة سر راوتر STC بخطوات بسيطة.

راوتر STC

تعتبر شركة STC من أهم شركات الاتصالات السعودية المتميزة فى مجال الاتصالات, وتقوم الشركة بتقديم الكثير من الخدمات الخاصة بالانترنت لعملائها, وذلك عن طريق أجهزة الراوتر والتى تختلف بسبب الاختلاف الموجود فى الاتصال بشبكة الانترنت, حيث أن هناك بعض أجهزة الراوتر التى تعتمد على الفايبر وهناك جزء آخر يعتمد على شرائح بيانات الجيل الرابع 4G, وبالإضافة لذلك فأن هناك الكثير من أجهزة الراوتر المعتمدة على خطوط المشترك الرقمية DSL.

تغيير كلمة سر راوتر STC من خلال 192.168.1.1

فى البداية يجب عليك فتح أحد متصفحات الإنترنت التي تقوم باستخدامها وكتابة 192.168.1.1 لتغير باسورد STC, ثم البحث.

عند ظهور الموقع الخاص بالراوتر قم بكتابة كلمة telecomadmin فى المكان المخصص لكتابة اسم المستخدم وكتابة admintelecom فى الخانة الخاصة بإدخال كلمة المرور والدخول على Enter.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة WLAN واختيار Security mode.

أذهب بعد ذلك إلى Pre-shared KEY وقم بكتابة كلمة السر الجديدة التى ترغب فيها, ثم الدخول على زر الحفظ، وبهذه الطريقة يتم تغيير كلمة سر راوتر STC بكل سهولة.

رابط تغيير كلمة سر راوتر STC

يمكنكم من خلال منصة STC تغيير كلمة سر الراوتر وذلك من خلال الدخول رابط تغيير كلمة سر راوتر STC ومتابعة الخطوات التالية:

التأكد من نوع المودم الخاص بك، عن طريق البحث عن الملصق خلف الجهاز.

اختيار المودم المشابه من القائمة الموضحة.

ثم اجراء الاعدادات كما تم توضيحها في الفقرة السابقة.

تغيير اعدادات راوتر STC

كما يرغب العديد من الأشخاص بالقيام بإجراء تغيير كلمة سر راوتر STC يوجد أيضاً من يريد أن يقوم بتغيير اسم الشبكة الخاصة بالراوتر أو تغيير بعض المعلومات والبيانات الموجودة فى صفحة الإعدادات وذلك لتزويد الراوتر بالحماية من الاختراق، ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة STC واستعراضها وعرضها برقم الحساب لذلك سنوضح الآن طريقة تغيير إعدادات راوتر STC.