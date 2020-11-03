3 أعراض تكشف عن إصابتك بفقر الدم

3 أعراض تكشف عن إصابتك بفقر الدممن المعروف أن الجسم يحتاج إلى الهيموغلوبين أو بروتين خلايا الدم الحمراء من أجل التزود بالأوكسيجين. ويؤدي النقص فيها إلى الإصابة بفقر الدم.ويمكن معرفة ذلك من خلال بعض الأعراض الشائعة مثل الشحوب والدوار. لكن يمكن أيضاً كشف المشكلة عن طريق بعض الأعراض الأخرى التي لا ينتبه إليها الكثيرون والتي ذكرها تقرير لموقع Health Online.

إضافة إلى هذه الأعراض فإن جفاف الجلد والشعر وهو ما ينتج عن نقص الأوكسيجين في الدم. ومن الممكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى تساقط الشعر.

ومن العلامات الدالة على فقر الدم حدوث انتفاخ والشعور بالألم في اللسان. وفي هذه الحالة يلاحظ أنه أصبح ملتهباً وشاحباً.. ومن الممكن أن يدل تشقق زوايا الفم على المشكلة ايضاً.

وتعد أبرز الحالات التي يمكن أن تكشف المعاناة منها تململ الساقين وهذا يعني الشعور بالحاجة الملحة إلى تحريكهما وبعدم الارتياح أياً تكن الوضعية التي يتم أخذها.. وقوفاً أم جلوساً أم استلقاء. وتصيب هذه الحالة 25% من الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وغالباً ما تحدث في أوقات المساء.

