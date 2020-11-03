لعبة Fortnite ستكون متوّفرة على PlayStation 5 و Xbox Series X/S

ينتظر محبّي الألعاب الالكترونية بفارغ الصبر صدور كل من جهازي Playstation 5 و Xbox series X/S الأسبوع القادم.

أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة الشهيرة Fortnite أنّ اللعبة ستكون متوفّرة على هذه الأنظمة فور نزولها. تقول الشركة أنّ اصدار اللعبة المخصّص لجهازي Playstation 5 و Xbox Series X/S القادمين لن تكون نفس النسخ القديمة للعبة بل انها اصدارات تم تخصيصها و تطويرها لتلائم قوة و كفائة الجهازين المنتظرين.

اللاعبين القدامى الذي سيتحولون للعب على الأجهزة الجديدة للتمتع بكفائتها سيكون بامكانهم مواصلة اللعب على هذه الاجهزة دون خسارة التقدّم الذي أحرزوه في اللعبة على أجهزتهم القديمة.

التحسينات المرتقبة في اللعبة ستكون متشابهة سواء كنت من محبي أجهزة شركة سوني أو ميكروسفت، اذ سيتمتع كل من الاصدارين بدقّة 4K بالنسبة للجهازين Playstation 5 و Xbox Series X و دقّة 1080p بالنسبة لجهاز Xbox series S مع تحميل أسرع للعبة و عرض 60 صورة في الثانية الواحد أي 60 FPS مع بعض التحسينات في رسومات اللعبة…

سيتم اصدار جهاز Xbox يوم 10 نوفمبر بينما سيتم اصدار جهاز Playstation 5 يوم 12 نوفمبر هذا الشهر.