نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت Fortnite علي الايفون والجوالات والأجهزة اللوحية والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت Fortnite، لعبة فورت نايت هي من الألعاب الالكترونية التي لاقت إعجاباً شديداً من محبي الألعاب الالكترونية في مختلف دول العالم في فترة وجيزة خلال الفترة السابقة، و تم إطلاق لعبة Fortnite لأول مرة عام 2017 ميلادية، و هي من الألعاب التي يمكن لعبها علي أجهزة البلاي ستيشن و الأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية و من أهم ما يميز هذه اللعبة تعدد اللاعبين حيث يتجاوز عدد اللاعبين مائة و خمسه لاعب و تتميز أيضاً بالتعرف علي جنسيات مختلفة من خلال الإنترنت، و يتم لعب هذه اللعبة علي الهواتف الاندرويد بعدة طرق مختلفة، و يفضل اللاعبين لعب هذه اللعبة عن طريق متجر التطبيقات الرسمي، كما يعمل بعض اللاعبين الآخرين علي تنزيل ملف apk و تثبيت اللعبة بشكل يدوي.

لعبة فورت نايت Fortnite من مثبت fort knight

قد قامت Epic Games بتقديم برنامج يتوافق مع جميع أجهزة الاندرويد و يتم لعب لعبة فورت نايت كالتالي:

الانتقال إلي صفحة فورت نايت من خلال الإنترنت .

الضغط علي تنزيل تطبيق Epic Games .

يتم الموافقة علي تحميل الملف، ثم الانتظار حتي ينتهي تحميل اللعبة .

يتم تشغيل الملف بشكل يدوي للعمل علي تثبيت البرنامج.

قم بتشغيل Epic Games ، ثم انقر فوق تنزيل Fortnite.

يجب الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة تلقائياً.

يمكنك الآن تشغيل اللعبة بشكل مباشر بعد التثبيت .

لعبة فورت نايت لأجهزة Android APK

يقوم لاعبين فورت نايت بالعمل علي هذه اللعبة بامتداد APK ثم العمل علي تثبيتها علي أجهزة الاندرويد الخاصة بهم بالطريقة التالية:

عليك أولا بالانتقال إلي صفحة FOrt kinght .

الضغط علي أيقونة التحميل الخضراء .

يجب أن تنتظر حتي يتم تحميل اللعبة .

عليك بتشغيل ملف APK.

يجب عليك اتباع التعليمات حتي يتم تثبيت اللعبة بشكل يدوي.

قم بالانتقال إلي قائمة التطبيقات ثم ابدأ باللعب علي الفور.

طريقة لعبة نايت فورت علي الايفون

الدخول علي موقع getzeus علي الإنترنت.

الضغط علي أيقونة التنزيل، احصل علي zeus الآن من الموقع.

عليك بسحب الرمز من يسار الشاشة إلي اليمين للعمل علي التنزيل.

عليك بالانتقال إلي قائمة الإعدادات، ثم النقر علي تبويب عام.

الضغط علي خيار الملف الشخصي.

عليك بتشغيل zeus بعد التثبيت قم بالبحث علي لعبة فورت نايت.

الضغط علي التثبيت ثم انتظار التجميل.

ابحث عن Fort Knight في علامة تبويب Enterprise APP.

قم بتشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات ثم ابدأ اللعب.

اللعبة من علي التطبيقات

قد قامت شركة جوجل هذا العام الحالي 2020 من حظر لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات وذلك بسبب الآثار السلبية المختلفة الناتجة بسبب تهرب مطوري الألعاب من الضرائب التي تفرضها علي شركة جوجل ، وبذلك يمكنك تنزيل اللعبة من مجر الألعاب بشكل مباشر بعد عودتها عن طريق شريط البحث ثم الضغط فوق أيقونة التثبيت بشكل مباشر إلى المتجر عن طريق تحميل اللعبة وتثبيتها بشكل تلقائي.

طريقة لعبة فورت نايت

يتم دخول اللاعبين إلي اللعبة ونزولهم علي الأرض لجمع الأسلحة والأدوات قبل بدء عملية القتال ويجب علي اللاعبين الانتقال إلي وسط الخريطة أثناء اللعبة حتي لا يتعرض اللاعبين إلي الخسارة وتضييق الخريطة في الوقت المحدد ،كما يجب أن يقاتل اللاعبين بعضهم بعضاً عندما ينتهون من جمع الأسلحة من الأرض ويقضي اللاعب أو الفريق علي جميع خصومه ليفوز قبل نهاية الوقت.

وبهذا فقد وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة لعبة نايت فورت لمختلف الأجهزة مثل أجهزة الأندرويد و الايفون وطريقة البحث عنها في شريط البحث لإرضاء رغبات جميع اللاعبين و الاستمتاع باللعبة ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .