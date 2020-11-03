فيات تطلق تيبو فيس ليفت الجديدة بمحرك تيربو

كشفت شركة فيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها تيبو، الذي حصل على ملامح وتقنيات جديدة، فضلا عن انضمام نسخة جديدة.

وأوضحت الشركة الإيطالية النسخة التقليدية من فيات تيبو حصلت على تحديثات تجعلها تبدو أكثر حداثة وديناميكية وأكثر أناقة من خلال الملامح الجديدة على المقدمة بشبكة معاد تصميمها وتحمل حروف الشركة المصنعة والمحاطة بكشافات LED كاملة، مع أبرزها شعار فيات الجديد، لتتبع فيات 500 الجديدة التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا.

ومع ظهور التحديثات الجديدة لفيات تيبو كشفت الشركة الإيطالية عن وصول تيبو كروس مستهدفه بها شرائح متنوعة من عملائها لتقترب من عالم الكروس أوفر، مع الحفاظ على المساحة والراحة الداخلية لمقصورة القيادة.

وعلى مستوى التصميم الخارجي تبدو تيبو كروس أكثر قوة وجرأة للوهلة الأولى، مع التصميم الجديد للشبكة الممتدة أسفل المصابيح الأمامية، مع زيادة ارتفاع تيبو كروس بمقدار 4 سم تقريبًا، بفضل المعايرة المتجددة لنظام التعليق وإضافة حلول جديدة للإطارات للحصول على مظهر أكثر قوة من خلال ألواح الحماية على الرفارف والعتبات الجانبية وقضبان السقف مثلما حدث مع السيارة 500X.

ومنحت المقصورة الداخلية باقة من أنظمة المساعدة على القيادة المتمثلة في شاشة عدادات قياس 7 بوصة ونظام U-Connect من الجيل الخامس متصل بشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تعمل باللمس وكسوة المقاعد الجديدة، وتطعيمات الكروم بلوحة القيادة باللون الأسود.

وتحت غطاء الأمامي للسيارة يمكث محرك ثلاثي الاسطوانات بشاحن توربيني GSE T3 سعة 1.0 لتر يوفر عزم دوران يصل إلى 190 نيوتن متر عند 1500 دورة في الدقيقة فقط ويولد قوة 100 حصان.

ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق بسعر يبدأ من 13 ألف و900 يورو تقريبا.