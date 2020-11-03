مرسيدس تطلق الفئة S الجديدة خلال ديسمبر المقبل

أعلنت شركة مرسيدس عن طرح الجيل الجديد من سيارة الفئة S خلال ديسمبر القادم بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء الديناميكي.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن النسخة الجديدة من الفارهة الشهيرة تتميز بالرحابة بفضل طول قاعدة العجلات إلى 11ر3 متر في الموديل القياسي، كما تتميز السيارة المتوفرة في إصدارين بطول 18ر5 و29ر5 متر بوزن أخف من الموديلات السابقة.

ومع خفض الوزن والتصميم الانسيابي للجسم تم الاعتماد على نظام الدفع الهجين المعتدل بقوتي (367 و435 حصان) لتقليل استهلاك السيارة من الوقود، فضلا عن الوصول إلى مدى سير حوالي 100 كلم، ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 210 كيلووات/286 حصان إلى 320 كيلووات/435 حصان.

وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 250 كلم/س، وتستهلك أكثر نسخ السيارة اقتصادية معدل 6ر6 لتر ديزل/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 163 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتعتمد سيارة الجيل الجديد على نظام الملتيميديا MBUX، وقمرة رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة التي يرغب في ضبطها وتنشيط المفتاح المعني.

ويسمح توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى عشر درجات في الخلف، مما يجعل الفئة S أكثر رشاقة عند المناورة، وبالإضافة إلى ذلك تتمتع السيارة بأنظمة راحة وأمان جديدة منها 10 برامج تدليك ونظام صوت فائق مع العديد من الأنظمة المساعدة التي تحقق خطوات متقدمة نحو القيادة الآلية.

ومن المتوقع اتساع باقة موديلات السيارة من خلال طرح الإصدارات Plug-in ونسخ AMG ومايباخ، وتبدأ أسعار سيارة مرسيدس من الفئة S الجديدة من 96 ألف 100 يورو.