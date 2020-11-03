نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مُفصل عن هاتف ريلمي 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ريلمي 6 هو أحدث إصدار هواتف محمولة من شركة ريلمي لصناعة الهواتف النقالة، وتأتي شركة ريلمي في المرتبة السادسة في ترتيب الشركات المُصنعة للهواتف الجوالة، فيأتي في المُقدمة آبل وسامسونج ومايكروسوفت وأبو ولينوفو، كأكثر الشركات تحقيقاً للمبيعات حول العالم، ودائماً ما تحاول شركة ريلمي التطوير من الأداء، وإعطاء نتائج مُرضية للعملاء وتأتي إصدارات هواتف ريلمي جامعة ما بين دقة الأداء وروعة التصميم والجودة، وذلك بالرغم من بعض العيوب البسيطة المقبولة، وعلى الصعيد الآخر أسعار الهواتف مناسبة مُقارنة بالمواصفات، وسوف نُقدم لكم خلال السطور الآتية عبر موقعنا، ومن خلال هذه المقالة تقرير مُفصل عن هاتف ريلمي 6. مواصفات هاتف ريلمي 6 نوع المعالج:- ثماني النواة.

ثماني النواة. حجم الذاكرة:- 128 جيجا بايت.

128 جيجا بايت. حجم الشاشة:- 5.6 بوصة.

5.6 بوصة. برنامج التشغيل:- اندرويد 10.

اندرويد 10. قوة البطارية:- 4300 مللي أمبير.

4300 مللي أمبير. شبكات الهاتف:- الجيل الثاني والثالث والرابع.

الجيل الثاني والثالث والرابع. شرائح الهاتف:- شريحتين من النوع نانو.

شريحتين من النوع نانو. دقة الكاميرا الأمامية:- 16 ميجا بكسل رُباعية.

16 ميجا بكسل رُباعية. دقة الكاميرا الخلفية:- 48 ميجا بكسل رباعية.

48 ميجا بكسل رباعية. دعم الأمان:- بصمة اليد و بصمة الوجه و زر القفل.

بصمة اليد و بصمة الوجه و زر القفل. فتحات الهاتف:- فتحة اليو اس بي للشاحن وفتحة جاك للسماعات.

فتحة اليو اس بي للشاحن وفتحة جاك للسماعات. الألوان المتاحة:- الأزرق والأحمر والفضي والأبيض. عيوب ريلمي 6 الكاميرا الأمامية ليست جيدة في وضعية التصوير الليلي.

الهاتف مُعرض للخدش والكسر لعدم جودة الخامات.

لا يوجد بالهاتف سبايكر. سعر ريلمي 6 يبلغ سعر هاتف ريلمي 6 في جمهورية مصر العربية 4000 آلاف جنيه. يبلغ سعر هاتف ريلمي في المملكة العربية السعودية 1000 ريال.

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