نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف هواوي ميت 30 برو وسعره في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف هواوي ميت 30 برو هو واحد من أقوى الهواتف الذكية الموجودة بأسواق العالم، حيث قامت شركة هواوي بطرح هذا النوع بالأسواق العالمية، مع سلسلة من الهواتف الرائعة الأخرى خلال الفترة السابقة، مثل هاتف Huawei P 40، هاتف Huawei P 40 Pro، هاتف Huawei P 40 Pro Plus، ويتميز هاتف Huawei Mate 30 Pro بالعديد من المزايا والمواصفات العالية ومنها أن الهاتف يعتبر أفضل هاتف أنتجته الشركة من حيث انحناء الحواف، كما يحتوي الهاتف على أقوى معالج من نوع Hisilicon Kirin 990 مما يجعله يعطي لنا أقوى أداء في تشغيل الالعاب الثقيلة، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وسعر هاتف هواوي ميت 30 برو

مواصفات هاتف هواوي ميت 30 برو

يحتوي هاتف هواوي ميت 30 برو على العديد من المواصفات كالتالي:-

الهاتف مصنوع من الزجاج في الأمام والخلف وهو من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل السادس. جاء الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى متر ونصف تحت الماء، ولمدة نصف ساعة. تكون مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 256 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory حتى 256 جيجابايت، ويتم تركيب الميموري مكان الشريحة الثانية للهاتف. يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء أثناء التحدث، أو التصوير، أو التسجيل. يحتوي الهاتف على بلوتوث ويدعم أيضاً تحديد المواقع الجغرافية الـ GPS،ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة المختلفة. يدعم الهاتف نظام الواي فاي. يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة. يحتوي الهاتف على مستشعرات الضغط الجوي، والبوصلة، والتسارع والتقارب، والجيرو سكوب. يكون منفذ الـ USB من النوع الأحدث Type C. تأتي بطارية الهاتف قوية سعتها 4500 مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع، وتدعم ايضاً الشحن اللاسلكي. يمكن استخدام الهاتف Power Bank لشحن الهواتف الأخرى، لدعم الشحن اللاسلكي. يتوفر من الهاتف أكثر من لون الأسود والفضي. نظام تشغيل هاتف هواوي ميت 30 برو Android 10. الشاشة من النوع OLED مساحتها 6.53 بوصة بجودة FHD. تحتوي شاشة الهاتف على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل السادس. تكون الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، دقة الكاميرا الأولى للهاتف 32 ميجا بكسل، وفتحة العدسة 2.0/F، والكاميرا الثانية من نوع TOF 3D وهى خاصة بالتصوير الثلاثي الأبعاد. تحتوي على مستشعر الإيماءات للتحكم في الهاتف دون المس عن طريق الحركات. تكون الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، ودقة الكاميرا الأولى للهاتف 40 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل وتكون خاصة بتصوير الزوم، والكاميرا الثالثة دقتها 40 ميجا بكسل وهى خاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D. تحتوي كاميرات الهاتف على فلاش ليد ثنائي وكاميرات الهاتف من شركة Leica optics. يقوم الهاتف بتصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، كما يقوم بالتصوير بجودة FHD بدقة 1090 بكسل، ويدعم التصوير بجودة HD بدقة.

سعر هاتف Huawei Mate 30 Pro