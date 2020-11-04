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عمر شويل - جدة ‏تطبيق واتساب يتم حذف الرسائل بعد مدة محددة وخطوات التفعيل، ‏يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل دائم ومستمر مثل موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بسهولة استخدامه، وإمكانية التواصل مع الأشخاص بشكل سريع بجانب أن الواتس اب يتم استخدام رسائل ومكالمات وعمل مكالمات فيديو بكل سهولة.

واتساب يتم حذف الرسائل بعد مدة محددة

‏حيث أعلن بعض المسؤولين عن تطبيق واتساب أنه تم العمل على تفعيل ميزة في تطبيق واتساب تتعلق بالرسائل، وهي أنه يمكنك أن تقوم بتحديد وقت معين لحذف الرسائل وبعد ذلك يتم حذفها بشكل تلقائي، ويمكنك أن تقوم بتفعيلها في المحادثات التي ليس لها أي أهمية أو الجروب للتخلص من الأشياء الغير هامة، وبالتالي توفر مساحة كبيرة في مساحة الهاتف لأن هذه الأمور تتسبب فيه من الذاكرة لديك.

خطوات تفعيل مميزات واتس آب الجديدة

‏يمكنك أن تقوم بتفعيل هذه الميزة الجديدة على تطبيق الواتساب الموجود على جهازك للتخلص من الرسائل التي لا ترغب بها، وبالتالي تؤثر على ذاكرة الهاتف لديك وإذا كنت تبحث عن شيء تريدوا لا تتمكن من الحصول عليه وكثرة الرسائل والمحادثات حيث يمكنك تشغيل ميزات الحذف التلقائي من الاعدادات الخاصة بـ تطبيق واتساب

وسوف يقوم العاملون على هذا التطبيق بعمل تحديث جديد قريبا لجميع رجال الأعمال وهي مخصصة لهم فقط، والتي تتعلق بالأعمال التجارية، وبالتالي تختلف في بعض الخصائص المحددة عن النسخ العادية لتسهيل العمل لدى هؤلاء الأشخاص.