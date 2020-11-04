نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل الملفات من الايفون إلى الكمبيوتر بالكابل أو عن طريق الايتونز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل الملفات من الايفون إلى الكمبيوتر عن طريق الكابل أو الايتونز اكثر ما يشغل الكثير من أصحاب هواتف الايفون لعدم سهولة نقل الصور والفيديو وجميع الملفات إلى الكمبيوتر، حيث يعمل هاتف الايفون بجودة عاليه في التصوير أو برامج الهاتف ويعد الايفون من اكثر الهواتف استخداما من قبل الأشخاص لسرعته ودقة التفاصيل والتجديد الدائم به والتقنيات العالية، ولكن كثير ما يقابل أصحاب الايفون في نقل الملفات إلى الكمبيوتر للاحتفاظ بنسخة من الملفات لحدوث أي سرقة أو شي بالهاتف، لذلك قامت شركة ابل بحل المشكلة بتطبيق خاص على موقعهم يمكن النقل من الايفون إلى الكمبيوتر بسهولة وبطريقة بسيطة ويمكن نقل جميع الملفات الخاصة على الكمبيوتر. نقل الملفات من الايفون إلى الكمبيوتر عن طريق الايتونز تنزيل تطبيق ايتونز من موقع شركة آبل وتشغيله. توصيل usb الكابل الأصلي الخاص بالهاتف بالجهاز لدقة النقل. البحث عن رمز الأيفون بالكمبيوتر والضغط عليه. الضغط على أيقونة الأيفون الموجودة في الكمبيوتر في الايتونز ثم قم باختيار الصور . الضغط على اختيار مشاركة الملفات وتحديد الصور التي تريد نقلها للكمبيوتر. نقل الصور من الايفون إلى الكمبيوتر بطريقة السحب. نقل أي ملف بنفس الطريقة إلى ملف بالكمبيوتر. نقل الملفات من الايفون إلى الكمبيوتر بالكابل يمكن نقل الملفات بدون استخدام برامج من خلال الكابل الخاص بالهاتف كالاتي: توصيل الايفون ما بين جهاز الكمبيوتر بواسطة كابل USB .

ثمّ الضغط على كلمة عرض المحتوى من شاشة الأيفون.

التوجه إلى متصفّح الملفّات على جهاز الكمبيوتر والبحث عن رمز الأيفون من بين مجلّدات الكمبيوتر ثم الدخول إليه.

نسخ الملفات المطلوبة نقلها من الايفون. والجدير بالذكر أن يوجد العديد من الطرق ألتي يمكن نقل بها الملفات ممكن عن طريق الواتس أو البريد الالكتروانى أو عن طريق ألواي فاي وكذلك برنامج الشير، كذلك سهلت البرامج وأنواعها على سهولة نقل الملفات اى كانت من الايفون والاحتفاظ بها بعد أن كان اكثر ما يقلق عند شراء الايفون كيفية نقل الملفات من الايفون ألى أي جهاز اخر بأي طريقة فقد سهلت شركة ابل هذه التقنيات بتوفير العديد من التطبيقات المتاحة استخدمها في نقل كافة الملفات

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