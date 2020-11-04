نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Xiaomi poco x3 في السعودية وأهم مواصفاته وعيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Xiaomi poco x3 في السعودية ،تعتبر شركة شاومي من الشركات الحديثة الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة منذ 10 سنين تقريباً، وتعرض شاومي هواتفها بسعر مغري مقابل مواصفات الهواتف التي تنتجها وذلك يعتبر إطراءاً جميلاً للشركة وفي الوقت ذاته ليحدث إنجذاباً من الجمهور العريض الذي يفضل شراء إحدى هواتف شاومي Xiaom، ونحن هنا بصدد الحديث عن سعر Xiaomi poco x3 في السعودية وسنناقش بإستفاضة أهم المواصفات التي تجمعت في هاتف شاومي بوكو أكس 3 وعيوبها ومميزاتها.

مواصفات شاومي بوكو أكس 3

يأتي هاتف Xiaomi poco x3 بشاشة 6.67 بوصة بدقة 1080*2400 بكسل. معالج الهاتف ثماني النواة كوالكوم سناب دراجون. 6 جيجا رام بايت. الذاكرة الداخلية للهاتف 64 أو 128 جيجا بايت. المعالج الرسومي ادرينو 618. كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بأربعة عدسات 2+2+13+64 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل. تأتي بطارية الهاتف بـ 5160 ملي أمبير.

سعر Xiaomi poco x3 في السعودية

يأتي سعر هاتف شاومي بوكو اكس 3 3999جنيه للنسخة 64+6 جيجا بايت و 4399 128+6 جيجا بايت في مصر، الهاتف سيتم إصداره في السعودية قريباً وسيكون سعره في حدود 960 ريال سعودي.

مميزات هاتف Xiaomi poco x3 شاومي بوكو أكس 3

صُمم الهاتف من البلاستيك والألمونيوم وهذا ما يجعله قوياً بدرجة كافيه ويحميه من الكسر.

يحتوي الهاتف على طبقة حماية Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس.

شاشة الهاتف سلسة في مشاهدة الفيديوهات والصور والألعاب .

. يعمل الهاتف بنظام Android 10.

معالج الهاتف Snapdragon 732G والمصدر من شركة كوالكم.

يمكن سحب شريط الإشعارات من اليسار ومن اليمين لعرض خيارات التحكم.

آداء المعالج الرسومي للهاتف ممتاز جداً حيث أنه أول معالج رسومي يستخدم في هاتف شاومي اكس 3.

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 2+2+13+64 ميجا بكسل، والأمامية وهي واحدة تأتي بدقة 20 ميجا بسكل.

يوجد خيار عزل للكاميرا لتظهر تفاصيل الصور بشكل جذاب وأوضح.

الوضع الليلي في الهاتف يظهر الصور بشكل ممتاز.

يمكن تصوير الفيديوها بتقنية الـ 4K بدقة عالية.

يمكن تصوير الفيديوها بجودة الـ Slow Motionبدقة 1080 بكسل.

بطارية الهاتف قوية حيث يمكن تصفح الإنترنت لمدة 17 ساعة ومش اهدة الفيديوهات لمدة 14 ساعة.

شاحن الهاتف Xiaomi poco x3 شاومي بوكو أكس 3وات حيث بإمكانه شحن الهاتف في 65 دقيقة.

عيوب هاتف Xiaomi poco x3 شاومي بوكو اكس 3