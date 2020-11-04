نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس بالسعودية ومصر والدول العربية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل أيفون 12 برو ماكس ، هو النسخة الأكبر والأغلى في سلسلة جوالات شركة آبل الأمريكية التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2020م، والتي تضم هاتف iPhone 12 Mini، وجوال iPhone 12، وموبايل iPhone 12 Pro، ويعتبر جوال iPhone 12 Pro Max، أعلى هذه الجوالات من حيث الإمكانيات والمواصفات، ويتميز الهاتف بأنه يدعم تشغيل أحدث شبكات الاتصال وهى شبكة الجيل الخامس بجانب دعمها للشبكات الأخرى، كما يتميز بوجود بطارية سعتها كبيرة، وذاكرة كبيرة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات وسعر آبل أيفون 12 برو ماكس في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات آبل أيفون 12 برو ماكس

الجوال يحتوي على الكثير من المواصفات عالية الجودة وهى كما يلي:-

الجوال يدعم تركيب شريحتي اتصال، الشريحة الأولى من نوع نانو SIM، والشريحة الثانية من نوع eSIM. يأتي هاتف Apple iPhone 12 Pro Max بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، ويأتي الإصدار الأول بذاكرة حجمها 128 جيجابايت، ويأتي النوع الثاني من الهاتف بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، والنوع الثالث من الجوالات يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجابايت. تأتي الإصدارات الثلاثة من الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت. أبعاد الجوال 160.8*78.1*7.4 ملم، ويبلغ وزن الموبايل 226 جرام. يتميز الهاتف بأن الخامات المستخدمة تأتي من مادة الزجاج والتي يطلق عليها اسم Ceramic Shield وهى أقوى 4 مرات في حالة سقوط الهاتف، مع احتواء الموبايل على إطار من الاستانلس ستيل. يدعم الموبايل الاتصال القريب المدى من خلال خاصية الـ NFC. الهاتف يأتي مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68 حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة. يدعم هاتف ايفون 12 برو ماكس شبكات الجيل الخامس وباقي شبكات الاتصال الأخرى. لا يدعم الموبايل تركيب ذاكرة خارجية لزيادة مساحة تخزين الهاتف الداخلية. يأتي الجوال بمعالج من شركة آبل يطلق علية اسم Apple A14 Bionic، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر. الهاتف يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 4-Core graphics. جوال آبل أيفون 12 برو ماكس يحتوي على ميكروفون ثانوي يقوم بعزل الضوضاء أثناء استخدام الجوال. الجوال يدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. سماعات الجوال الخارجية تأتي بصوت ستيريو، ويدعم الموبايل خاصية الـ Dolby Atmos. يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، ويدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، ويدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS. يدعم الهاتف البلوتوث والواي فاي، ويدعم وسائل الأمان المختلفة والتي منها خاصية الـ Face ID. يأتي الجوال بالعديد من المستشعرات، مثل مستشعر الجيرو سكوب، ومستشعر الضغط الجوي، ومستشعر التقارب والتسارع، ومستشعر البوصلة. سعة بطارية الهاتف 3687 مللي أمبير، وتستمر البطارية حتى 20 ساعة عند تشغيل الفيديوهات، وتستمر لمدة 80 ساعة عند تشغيل الموسيقى. تدعم بطارية Apple iPhone 12 Pro Max الشحن السريع بقوة 20 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. يأتي الهاتف باللون الأزرق المحيطي، واللون الذهبي، واللون الفضي، واللون الرصاصي.

مواصفات شاشة Apple iPhone 12 Pro Max

شاشة الجوال تأتي بمواصفات وإمكانيات غاية في الروعة وهى كما يلي:-

شاشة جوال آبل أيفون 12 برو ماكس من نوع النوتش الكبير، يطلق عليها اسم Super Retina XDR OLED.

من نوع النوتش الكبير، يطلق عليها اسم Super Retina XDR OLED. مساحة شاشة الهاتف 6.7 بوصة، ودقة الشاشة 1284*2778 بكسل، وكثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة.

شاشة الجوال تدعم خاصية الـ HDR10.

يحتوي الموبايل على طبقة حماية من نوع Oleo Phobic، ويحتوي على طبقة حماية من الخدوش.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد 9:19.5 لعرض أكبر محتوى على شاشة الهاتف.

مواصفات كاميرات آبل أيفون 12 برو ماكس

الجوال يحتوي على 6 كاميرات، كاميرتان أماميتان، وأربعة كاميرات خلفية ومواصفاتهم كما يلي:-

كاميرا جوال Apple iPhone 12 Pro Max الخلفية رباعية، دقة العدسة الأولى للهاتف 12 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وخاصة بالتقريب، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع، والرابعة عبارة عن TOF 3D LiDAR لعمل العزل والبور تريه. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد رباعي. الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D لعمل العزل. تستخدم في فتح الهاتف من خلال خاصية الـ Face ID.

عيوب جوال Apple iPhone 12 Pro Max

هناك بعض العيوب التي يجب أن تتلاشاها شركة آبل في الإصدارات القادمة وهى كالآتي:-

وزن جوال آبل أيفون 12 برو ماكس ثقيل نسبيًا.

ثقيل نسبيًا. شريحة الجوال الإلكترونية التي يطلق عليه eSIM غير موجودة في مصر حاليًا.

لا يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

معدل تحديث شاشة الهاتف Hz60 فقط.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 20 وات وهو أقل من هواتف الشركات الأخرى.

لا تحتوي علبة الهاتف على الشاحن أو السماعات بالرغم من ارتفاع سعره.

سعر آبل أيفون 12 برو ماكس بالدول العربية بالدولار الأمريكي

يبلغ سعر Apple iPhone 12 Pro Max في السعودية والدول العربية بالدولار، حيث يبلغ سعر النسخة 128 جيجابايت 1099 دولار أمريكي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 1199 دولار أمريكي، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1399 دولار أمريكي.