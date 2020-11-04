نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر xiaomi poco x3 NFC الجديد من شاومي مواصفاته وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة xiaomi poco x3 NFC ، هو أخر وأحدث الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة شاومي العالمية الصينية حتي يومنا هذا، حيث أعلنت الشركة عن xiaomi poco x3 NFC هاتفها الجديد الذي أنضم إلي سلسلة البوكو لوسائل الدفع في المستقبل، كما انه يمكن حجز الهاتف من يوم 2 نوفمبر لعام 2020، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر الهاتف، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات هاتف xiaomi poco x3 NFC الهاتف مصنع من خامات بلاستيكية مع اطار من معدن الألمونيوم ليكون أكثر عملية لتحمل السقوط والصدمات . يدهم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع . يحتوي هاتف xiaomi poco x3 NFC على شريحتين إتصال من نوع Nano sim . يأتي الهاتف بإصدارين الأول بذاكرة صلبة بمساحة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بمساحة 6 جيجا بايت، إما الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت . يدعم هاتف xiaomi poco x3 NFC كارت ميموري حتي سعة 256 جيجا بايت لزيادة المساحة التخزينية في الهاتف ويوضع كارت ميموري في مكان الشريحة الثانية . يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بارزة قليلا عن ظهر الهاتف، الكاميرا الأساسية للهاتف هي الكاميرا الأولي حيث تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، إما عن الكاميرا الثانية فهي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وهذه الكاميرا هي الخاصة بالتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل . دقة الكاميرا الأمامية للهاتف هي 20 ميجا بكسل . يوجد في الهاتف فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش لتصوير صور وفيديوهات ذات جودة عالية . تصوير الفيديوهات في الهاتف تأتي بجودة ال 4K بدقة 30 إطار في الثانية . يدعم الهاتف خاصية إلغاء الضجيج والضوضاء أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة عن طريق الميكروفون الثانوي . يأتي الهاتف بخاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما أنه يدعم أنظمة الملاحة الأخري . يدعم الهاتف وسائل الامان والحماية مثل مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج مع زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock . يدعم الهاتف معظم المستشعرات منها الجيروسكوب والبوصلة والتسارع والقرب . سعة بطارية الهاتف 5160 مللي أمبير . الهاتف يدعم شحن سريع بقوة 33 واط . يأتي الهاتف بسماعة خارجية بصوت استيريو لصوت أفضل من المعتاد . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي . يدعم الهاتف خاصية البلوتوث بإصدار 5.1 . يوجد في الهاتف منفذ ال 3.5 ملم لسماعات الأذن، كما يدعم صوت Dolby Atmos . توجد خاصية IR Blaster في الهاتف للتحكم في الأجهزة الكهربائية . يدعم الهاتف المميز نظام تشغيل اندرويد 10.0 . يأتي الهاتف بأحدث واجهة من شركة شاومي ال MIUI 12 . يدعم الهاتف الراديو . يأتي الهاتف بإبعاد 165.3 مم طول، 76.8 مم عرض، 10.1 سمك . يأتي الهاتف بوزن 215 جرام . يتوفر الهاتف بلونين الرمادي والأزرق . عيوب هاتف xiaomi poco x3 NFC يأتي الهاتف بدون سماعات الأذن كالمعتاد في هواتف شاومي .

لا يمكن أستخدام شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت لأن الميموري يستخدم مكان شريحة الاتصال .

وزن الهاتف كبير .

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بارزة قليلا عن ظهر الهاتف مما يعرضها للخدش . سعر هاتف xiaomi poco x3 NFC سعر الهاتف عالميا للنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 233 دولار أمريكي .

سعر الهاتف للنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام في مصر هو 3999 جنيه مصري .

سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام في مصر هو 4399 جنيه مصري .

سعر الهاتف للنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام في السعودية هو 876 ريال سعودي .

سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام في السعودية 1,302 ريال سعودي .

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