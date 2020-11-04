نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Xiaomi poco x3 ومميزات وعيوب شاومي بوكو اكس 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi poco x3، هو هاتف من الفئة المتوسطة،وقد قام بإطلاقه شركة الهواتف المحمولة شاومي التي قد قامت بالإعلان عن موعد إطلاق هاتف بوكو اكس 3 الذي يحمل شهاد” IP53 ” الذي يعمل علي مقاومة المياه والرذاذ، كما يتميز الهاتف بوجود شاشة تدعم معدل التحديث 120 هرتز، ومما هو جدير بالذكر أن شركة شاومي لأجهزة الهواتف المحمولة تعمل علي توفير الهواتف المحمولة بأسعار مغرية ومختلفة تتناسب مع جميع إمكانيات المواطنين ومن ضمن تلك الهواتف هاتف بوكو اكس 3 الذي سنتعرف علي أهم مميزاته وعيوبه من خلال هذا المقال .

Xiaomi poco x3 وأهم مواصفات الهاتف

وزن الهاتف يصل إلي 225 جرام وطوله 165.3 مم، عرض الهاتف 76.8 مم، وسمك الهاتف يصل إلي 10.1 مم.

يوجد في الهاتف مدخلين لإضافة بطاقتي الاتصال نانو SIM،كم يتصل هاتف بوكو اكس 3 بشبكات المحمول من الجيل الرابع و الأنترنت من خلال شريحة علي سرعات 2G, 3G, 4G .

بشبكات المحمول من الجيل الرابع و الأنترنت من خلال شريحة علي سرعات 2G, 3G, 4G . هاتف بوكو اكس 3 به ذاكرة تخزين 63 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت .

الهاتف يوجد به كاميرا خلفية أربع عدسات خلفية 64+13+2+2 ميجا بكسل .

الهاتف يوجد به كاميرا أمامية واحدة 20 ميجا بكسل .

بطارية الهاتف 5160 ملي أمبير.

رام يصل إلي 6 جيجا بايت.

ألوان الهاتف رمادي وازرق .

معالج الكوا لكوم سناب دراجون 732G ثماني النواة.

يوجد به معالج رسومي ادرينو 618 .

Xiaomi poco x3 وأهم مميزات الهاتف

يعمل هاتف بوكو اكس 3 بنظام Android 10 .

هاتف بوكو اكس 3 طارد لقطرات الماء الخفيف والرذاذ.

يتميز الهاتف بشاشة مساحتها 6.67 انش وبدقة 1080 * 2400 بكسل.

يحتوي الهاتف علي طبقة حماية corning Gorilla Glass من الجيل الخامس .

الذاكرة العشوائية تصل إلي 6 جيجا بايت .

يمكنك تصوير الفيديوهات بتقنية أل 4k بدقة عالية .

بمكن تصوير الفيديوهات بجودة slow motion بدقة 1080 بكسل.

بطارية الهاتف قوية يمكنك تصفح الإنترنت لمدة 17 ساعة ومشاهدة الفيديوهات لمدة 14 ساعة يومياً.

عيوب هاتف بوكو اكس ثري

يعتبر الهاتف ثقيل وسمكه أيضاً كبير لذا ستجد صعوبة في استخدامه لفترة طويلة.

الهاتف مصنوع من البلاستيك سهل الخدش .

الكاميرا الخلفية بارزة بشكل ملحوظ مما قد يتسبب في الخدش أو كسرها .

الهاتف بدون سماعة أذن.

سعر الهاتف فيمصر و السعودية

سعر الهاتف في مصر من المتوقع أن يكون من 5 الألف جنيهاً حتي 5500 جنيه، كما يمكن الحصول علي ساعة باند 4 هدية، أما بالنسبة للسعودية فهو ليس متوفر بعد وسيتم تحديث المقال فور نزول الأسعار الرسمية .