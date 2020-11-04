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عمر شويل - جدة ‏تحديث جديد على تطبيق انستجرام وميزة متطورة وحديثة للمستخدمين، ‏يعتبر تطبيق انستغرام من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها من قبل الآلاف من الأشخاص عبر الإنترنت وهو من ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي وبالتالي تم عمل تحديث جديد على إنستغرام وهي مميزة البث المباشر التي تفيد الكثير من المستخدمين، حيث أكدت المسؤولين عن تطبيق انستغرام أن كلمة تحديث الوقت الزمني للبث المباشر حتى وصل إلى أن بالساعات بدلاً من استخدام 4 ساعات.

وذلك لجميع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق انستغرام حول العالم كله وتم التأكيد على أن هذه الخاصية سوف تكون متاحة لجميع الأشخاص الذين بدأو استخدام هذا التطبيق في وقت قريب بجانب عدم حدوث أي شكاوى تتعلق بالسياسة استخدام تطبيق انستغرام عبر الانترنت.

‏تحديث جديد على تطبيق انستجرام

حيث أكد أنه يمكن لجميع المستخدمين الاطلاع على الفيديوهات الخاصة بالبث المباشر لمدة يوم30 أو الاطلاع على المنشورات والقصص بالإضافة إلى إمكانية وسهولة الحصول على هذه الفيديوهات وتحميلها على الهاتف أو يمكن نشرها على التطبيقات الأخرى الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق انستجرام 2020

حيث يتم وضعها للعاملين على تطبيق انستغرام أن بعد زيادة المدة الخاصة بالبث المباشر من خلال هذا التطبيق سوف يتمكن مستخدمي انستغرام خاصة للأشخاص الذين يتم استخدامه لإنشاء الاجتماعات أو عمل فيديوهات بشكل مباشر بهدف التعليم عن بعد أو لا يتم استخدامها لعمل آخر سوف تكون مفيدة لهم للغاية.