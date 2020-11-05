نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملف الكامل لكل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي بوكو أكس3 الجديد والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هاتف شاومي بوكو أكس3 الجوال الجديد، شاومي هي شركة صينية للإلكترونيات، مقرها في العاصمة بكين، تعمل في مجال صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أنشأت في عام 2010، تحاكي شاومي في أجهزتها وطريقة عملها، شركة أبل، حيث يطلق عليها أبل الشرق، وتعتمد في أجهزتها على نظام أندرويد، وتعرضها بأسعار أقل من الأجهزة المنافسة، وبجودة متقاربة، ولـ شاومي عدة مقرات أخرى، في سنغافورة وفي ماليزيا و في الهند. أهم المواصفات الأساسية لهاتف شاومي بوكو أكس3 المحمول الشاشة، بمقاس (6.67) بوصة، IPS LCD بدقة 2400 * 1080 بكسل.

المعالج، كوالكوم سناب دراجون 732G ثماني النواة.

الرامات (6) جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية، سعة (64) أو(128) جيجا بايت.

دقة الكاميرا الخلفية، عبارة عن أربع عدسات خلفية بدقة 64+13+2+2 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الأمامية، عدسة واحدة بدقة 20 ميجا بكسل.

سعة البطارية، 5160 ملي أمبير.

ألوان الجهاز المتاحة رمادي، أزرق.

سعر الجهاز: 3999 جنيه، للنسخة 6+64 جيجابايت، 4399 للنسخة 6+128 جيجا بايت.

الشبكات، شبكة الجيل الثاني، والثالث، والرابع. مميزات موبايل شاومي بوكو أكس3 بالتفصيل جسم الهاتف، الأبعاد ويشمل كل من: الارتفاع:(165.3) ملم، العرض( 76.8) ملم

السُمك: (9.4) ملم

الوزن:( 215) جرام

مادة الصنع: عبارة عن إطار جانبي ألمنيوم، وزجاج أمامي، وظهر بلاستيكي.

نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين.

الشاشة، نوعها: IPS LCD تدعم 16 مليون لون، تدعم اللمس المتعدد.

مساحة الشاشة: (6.67) بوصة، نسبة أبعاد الشاشة:( 20:9).

دقة الشاشة : (2400 ×) 1080 بكسل، بكثافة بيكسلات في البوصة:( 395).

معدل تحديث الشاشة:() 120 هرتز.

طبقة الحماية: كورنينج جوريلا جلاس 5.

نظام التشغيل: أندرويد 10.

سعة الذاكرة الداخلية: (64 أو) 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملف الكامل لكل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي بوكو أكس3 الجديد والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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